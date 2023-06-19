الطب 95% .. معلومات مهمة عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

وأوضح أن الحدود الدنيا لتنسيق الشهادات المعادلة كالتالي:



١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

٥- تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

6- يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية-الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة



وكان قد صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من الثلاثاء 9 مايو ، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

توحيد نظام القبول بكافة الجامعات



وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

كما وافق المجلس على تغيير مسمى كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأهرام الكندية لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.