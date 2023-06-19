عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطب 95% .. معلومات مهمة عن تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الشهادات المعادلة

تنسيق طلاب الشهادات
تنسيق طلاب الشهادات المعادلة

أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

txt

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق إحداها بالجيزة

txt

تفاصيل مشروع تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات على طلاب الثانوية العامة

txt

التعليم العالي : شراكات دولية لتدريب الباحثين المصريين فى البكالوريوس والدراسات العليا

txt

اللجنة العلمية باتحاد طلاب هندسة تقيم زيارة ميدانية إلي شركة السويدي

txt

وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية لاختبارات القدرات.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لمكتب التنسيق وموعد الانطلاق

txt

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للعام الأكاديمى 2024/2025

txt

الأعلى للجامعات يوضح موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

txt

جامعة قناة السويس تنظم محاضرة لمناقشة خطط التعليم العالي والبحث العلمي

txt

الأعلى للجامعات: بدء وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية لاختبارات القدرات

txt

ادرس في تايلاند بمنح مجانية.. تفاصيل التقديم

وأوضح أن الحدود الدنيا لتنسيق الشهادات المعادلة كالتالي:


١-  أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

٢-  أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

٣-  أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

٤-  أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

٥-  تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

6- يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية-الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

 

فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة


وكان قد صرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس وافق في اجتماعه على فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، بداية من الثلاثاء 9 مايو ، ويحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي،وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم إلكترونيًا من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

txt

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق إحداها بالجيزة

txt

تفاصيل مشروع تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات على طلاب الثانوية العامة

txt

التعليم العالي : شراكات دولية لتدريب الباحثين المصريين فى البكالوريوس والدراسات العليا

txt

اللجنة العلمية باتحاد طلاب هندسة تقيم زيارة ميدانية إلي شركة السويدي

txt

وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية لاختبارات القدرات.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لمكتب التنسيق وموعد الانطلاق

txt

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للعام الأكاديمى 2024/2025

txt

الأعلى للجامعات يوضح موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

txt

جامعة قناة السويس تنظم محاضرة لمناقشة خطط التعليم العالي والبحث العلمي

txt

الأعلى للجامعات: بدء وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية لاختبارات القدرات

txt

ادرس في تايلاند بمنح مجانية.. تفاصيل التقديم

 

توحيد نظام القبول بكافة الجامعات 


وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

كما وافق المجلس على تغيير مسمى كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الأهرام الكندية لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

اختبارات القدرات الاستعدادات النهائية الاقتصاد والعلوم السياسية البحث العلمي الباحثين المصريين وزارة التعليم العالى قواعد تنسيق القبول للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

تبدأ من 115 جنيها للكيلو .. أسعار الأضاحي اليوم الاثنين

لسماع أقواله| استدعاء مالك مطعم نشب به حريق في روض الفرج

تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن بعد هبوط الأعلاف 10 ألاف جنيه

الكيلو رجع لـ20 جنيه|هبوط غير مسبوق بأسعار الأرز لأول مرة منذ شهور

الجرام نزل 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تفاصيل العرض القطري لـ حسين الشحات

الشناوي مُصرّ يمشي | شوبير يكشف مفاجأة قوية عن حارس مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات الوهمية وتُغلق إحداها بالجيزة

تفاصيل مشروع تطبيق نظام السنة التأسيسية بالجامعات على طلاب الثانوية العامة

التعليم العالي : شراكات دولية لتدريب الباحثين المصريين فى البكالوريوس والدراسات العليا

اللجنة العلمية باتحاد طلاب هندسة تقيم زيارة ميدانية إلي شركة السويدي

وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية لاختبارات القدرات.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لمكتب التنسيق وموعد الانطلاق

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمة من هيئة الفولبرايت للعام الأكاديمى 2024/2025

الأعلى للجامعات يوضح موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

جامعة قناة السويس تنظم محاضرة لمناقشة خطط التعليم العالي والبحث العلمي

ترشيحاتنا

7 زيوت طبخ صحية للقلب و تحمي من ارتفاع نسبة الكوليسترول| تفاصيل

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟.. علي جمعة يكشف أسراره العظيمة

الجثة تحت الثلاجة.. تفاصيل جديدة في جريمة قتل طبيب الساحل

تخدير 3 مرات ودُفن يومين بالعيادة.. تحقيقات النيابة في مقتل طبيب الساحل

رئيس الشيوخ : 30 يونيو أنقذت مصر من شفا هاوية الصراع الأهلى والطائفي

245 درجة.. تعرف على تنسيق الثانوية العامة والمدارس الخاصة والخدمات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تثير الجدل عبر السوشيال ميديا بفقدانها أكثر من نصف وزنها| شاهد

طريقة عمل مكرونة بكرات الدجاج| بمذاق لا يقاوم

بملابس البحر.. أولاد تامر حسني يشعلون السوشيال ميديا| شاهد

موجود في البيت| مشروب رخيص يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب

فيديو

«أهلها وقعوا بينهم».. الصلح بين البلوجر سارة محمد وخطيبها الأسبق «فيديوجراف»

يرقص بحي الحسين.. التيك توكر أبو شعر كبير يروج للسياحة في مصر

مشهد خارج تسبب في طلاقي.. غادة إبراهيم تطلق قذائف على الهواء «فيديوجراف»

رسميا مصر تعلن موعد عيد الأضحى 2023 و11 دولة تخالف يوم عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ