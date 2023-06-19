وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية لاختبارات القدرات.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لمكتب التنسيق وموعد الانطلاق

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تفاصيل قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية

موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة تفاصيل حول انطلاق اختبارات القدرات للطلاب عقب انتهاء الامتحانات بالإضافة إلى موعد انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالكليات 2023، ليس فيه اختلاف عن السابق ومازال عدد الرغبات 75 رغبة لكل طالب على موقع التنسيق الجامعات 2023 .

واوضح المصدر أن عدد الرغبات يتم وفقا للضوابط والقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقوم بتعديل أو تغيير اي قواعد خاصة بالتنسيق

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الاعلى للجامعات وافق علي قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/ 2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

كما قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي ، إن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، مضيفا أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات، حيث يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

وأوضح لـ صدى البلد أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات .

وتأتي الكليات التي تجري اختبارات القدرات وهي " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.



أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التالية:

١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكُلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة.

٥- تقديم المُستند الذي يُفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب مُوثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، وجواز سفر موضح به تواريخ وجهة الدخول والخروج، وشهادة تحركات موضح بها تواريخ، وجهة الدخول والخروج، وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.

6- يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية-الأجنبية) لكليات الجامعات الحكومية المصرية، وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.