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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ادرس في تايلاند بمنح مجانية.. تفاصيل التقديم

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن وزارة التعاون الدولى فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة المقدمة من الوكالة التايلاندية للتعاون الدولى TICA لرفع وكفاءة وبناء القدرات الحكومية، أفادت بمنح للحصول على درجة الماجستير  لوزارة التعليم العالى والجهات التابعة.

وأوضحت أن عدد المرشحين: 2 لكل برنامج دراسى على أن تنطبق على المرشحين الشروط التالية:

- الحصول على شهادة جامعية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- توافر الخبرة الكافية لا تقل عن سنتين فى مجال العمل.
- لا يتجاوز المرشح 45 عامًا.

بينما آخر موعد للتقدم  5 يوليو 2023 والمستندات المطلوبة:

- نسخة معتمدة باللغة الإنجليزية من شهادة البكالوريوس
- بيان بدرجات البكالوريوس وشهادة IELTSأو TOE Fl
- خطاب توصية باللغة الانجليزية موقع ومعتمد موجه للسفارة.
- أصل + 2 نسخة من استمارة الترشيح بعد طباعتها واستيفائها على أن تكون معتمدة من وزارتنا  بخاتم شعار الجمهورية على الرابط التالى

- استيفاء نموذج طلب الاشتراك أون لاين على الرابط.

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- استيفاء التقرير الطبى.

- صورة من جواز السفر سارى العمل.

وذكرت أنه بعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها  صورة من جميع المستندات المطلوبة، ثم يتم التوجه للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان التالى (7 شارع الدكتور إبراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع)، وفى حالة إذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة.

وللاطلاع على جميع الشروط والتقدم لهذه المنح يمكن الرجوع إلى الرابط.

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

 

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اختبارات القدرات إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي ادارة البعثات

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