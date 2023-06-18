بتكلفة 265 مليون جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد أعمال التطوير بمستشفى جامعة القناة

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه اللواء أ.ح/ شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بتفقد أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي لجامعة قناة السويس، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى طب الأسرة.

وذلك بحضور د. مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور وليد الأنور الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اللواء/ هيثم ذكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من رؤساء الجامعات، ونواب رئيس جامعة قناة السويس، وعمداء الكليات، وقيادات التعليم العالي، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

وخلال الجولة التفقدية، أكد الوزير أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبى واكتساب الخبرة العملية، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهنى فى الجراحات المعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة.

وثمن الدكتور أيمن عاشور الجهود المبذولة من جامعة قناة السويس لتطوير المستشفى الجامعي ومبنى طب الأسرة والعيادات الخارجية، مشيرًا إلى أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال الفترة الأخيرة العديد من الإنجازات المتميزة، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر.

وأشار د. ناصر مندور إلى أن أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي بمرحلتيها الأولى والثانية بلغت تكلفتها 265 مليون جنيه، لافتًا إلى أن المبنى الهيكلي للمستشفى يتكون من 4 أدوار (أرضى + 3 متكرر) بمسطح 3200 متر مربع للدور الواحد، بسعة 206 سرير، وقاعات للمحاضرات والأقسام التعليمية، ويتكون الدور الأرضي من غرف الأشعة، والعمليات، والمغسلة، والمطبخ، والتحاليل، وغرف الكاميرات والتحكم، وتشتمل الأدوار المتكررة على أقسام المستشفى.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن أعمال تطوير مبنى العيادات الخارجية بلغت تكلفتها 198.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبنى الهيكلي للعيادات الخارجية يتكون من 5 أدوار (أرضى + بدروم + 2 متكرر) بمسطح 2300 متر مربع للدور الواحد، ويشتمل المبنى على 74 عيادة فى مختلف التخصصات، و7 قاعات دراسية، وصيدلية، وقسم للأشعة، وقسم للتحاليل، واستراحة للأطباء والتمريض، وملحق به فراغات تكميلية وخدمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أعمال التطوير بمبنى طب الأسرة بلغت تكلفتها 35.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المبنى الهيكلي لمشروع طب الأسرة يتكون من دور أرضى بمسطح 1200 متر مربع، ويشتمل المبنى على 9 عيادات مختلفة، و35 غرفة متكاملة الخدمات.

ومن ناحية أخرى، تفقد الوزير مبنى معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس، والذى تصل تكلفته إلى 212 مليون جنيه، ويتكون من (5) أدوار على مساحة 1800م2 للدور الواحد، ومكون من صالة اختبارات إلكترونية على مساحة 1200م2 سعة 650 طالبًا، وغرف خدمات لشبكة المعلومات والكهرباء، ومكاتب إدارية بعدد (8) غرف لكل دور.

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