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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اللجنة العلمية باتحاد طلاب هندسة تقيم زيارة ميدانية إلي شركة السويدي

صدى البلد

أعلِنت اللجنة العلمية باتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب عن إقامة زيارة ميدانية إلي شركة السويدي ، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 21/6 .

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موعد إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

وذلك لطلبة الفرقتين الثانية و الثالثة فقط من الأقسام : حاسبات - اتصالات - كهرباء


جامعة القاهرة

استقبلت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، البروفيسور سانتياجو نفاررو ليدزمامن جامعة جرانادا بأسبانيا والمتخصص في العلاج الطبيعى لإصابات الملاعب وأمراض العظام، وتشخيص أمراض الجهاز الحركيالعضلي بالموجات فوق الصوتية، والعلاج المناعى النفسى و الاستيوباثى، وذلك لمدة أسبوع بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية بالكليةوالجامعة عبر برنامج ERASMUS للتدريس بكلية العلاج الطبيعي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة نجحت في السنوات الماضية في استقطاب علماء من أبرز دول العالم للتدريس في كافة الكلياتمن أجل نقل وتبادل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر من أهم مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة اتحاد طلاب كلية الهندس إتحاد طلاب اتحاد طلاب كلية الهندسة اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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