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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديرا لجهوده.. مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يكرم الدكتور أيمن صالح

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ /٦ ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تقديرا  لما قدمه من جهد ودعم للإرتقاء بمنظومة البحث العلمى بالجامعة والاهتمام بالباحثين، مما جعل الجامعة تحتل ترتيبات متقدمة محلياً وعالمياً فى تصنيفات الجامعات .

وشهد التكريم وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، د. شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، د. رشا خفاجى مدير مركز ضمان الجودة والإعتماد ، د. علاء عبد الحليم مدير مكتب الجوائز  ، د. إسلام حجازى مدير مركز الشبكات ، د. أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى، د. عبد الله سامى المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين ، و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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أعرب أ.د. إيمن صالح عن سعادته بهذا التكريم ،مقدما الشكر لكافة المنتسبين لقطاع الدراسات العليا والبحوث على جهودهم المتواصلة لخدمة القطاع ، كما حفز الحضور على تحقيق مزيد من الإنجازات ،وحثهم علي العمل المتواصل من أجل الحفاظ على اسم الجامعة عالياً ، مشيرا إلى تاريخ الجامعة العريق وحاضرها المضىء ودورها البارز فى كافة المجالات.

يذكر أنه تم خلال المجلس مناقشة العديد من الموضوعات الخاصه بقطاع الدراسات العليا ،وفى نهاية المجلس تم عرض فيديو لإنجازات د. أيمن صالح وما قام به خلال فتره توليه رئاسة القطاع، وتم إهدائه درع التكريم من القطاع والتقاط الصور التذكارية.

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