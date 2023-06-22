إعلان نتائج دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات بحقوق عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس نتائج امتحانات دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات الأتية :

دبلوم العلوم الاقتصادية

دبلوم القانون الدولي

دبلوم الشريعة الإسلامية

دبلوم القانون الجنائي

دبلوم العلاقات الدولية

دبلوم القانون المدني

وللاطلاع عليها، يرجى اتباع الخطوات التالية: يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- لعمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.