الإدارة المركزية للتمريض بمستشفيات عين شمس تحتفل باليوم العالمي للمهنة

افتتحت الدكتورة منال عبد السلام مدير عام الإدارة المركزية للتمريض احتفالية اليوم العالمي للمهنة بتوجيه الشكر والعرفان لأعضاء فرق التمريض بالمستشفيات والمراكز والأقسام بمستشفيات جامعة عين شمس، كما أشارت على حد وصفها أن معدن مهنة التمريض له بريق خاص لايقدر بثمن، ثم أضافت توجيه الشكر لأعضاء فرق التمريض بمستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين على مجهوداتهم لإعتماد المستشفى لتصبح أول مستشفى جامعية فى مصر تحصل على الإعتماد.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور شريف محسن نائب المدير التنفيذي لشؤون العلاج بالأجر، والدكتور منال عبد السلام مدير عام الإدارة المركزية للتمريض.

كما وجه الشكر أ.د شريف محسن لإدارة التمريض المركزية على تفاني فى العمل التى على حد وصفه تجيد التعامل مع الأزمات، وأضاف أن مهنة التمريض تعد الذراع الرئيسية للمستشفيات وتساهم في تقديم أفضل خدمة طبية علاجية للمواطنين وأنها أساس أي خدمة طبية فى المستشفيات.

ثم اختتم أ.د طارق يوسف الاحتفالية بتعبيره عن سعادته البالغة بتواجده وسط أشقاؤه من أطقم التمريض المختلفة، ووجه لهم الشكر بشكل عام أما بشكل خاص فقد وجه سيادته الشكر لطاقم التمريض الخاص بمركز السموم الذي أثبت على حد قوله أنه يعمل بشكل مستمر ودؤوب على جميع الأصعدة.

وأضاف بالحديث على مهنة التمريض وأهميتها كما وصفها بأنها أكثر المهن الطبية ثبات دون عن باقي المهن فإنها قد تمتد حوالي 40 عاماً.

ثم اختتم كلمته بأن الوقت والجهد والعمل قد أثبت للجميع مدى تطور منظومة التمريض وجعلها منظومة متكاملة على صعيد مستشفيات جامعة عين شمس.

وعلى هامش الاحتفالية كرمت الإدارة المركزية للتمريض كلاً من أ.د طارق يوسف وأ.د شريف محسن على دعمهم المستمر للإدارة، كما تكّرم كلاً من السادة مديري المستشفيات والمراكز، ورئيسات تمريض المستشفيات والمراكز، وأعضاء هيئة التدريب وأطقم التمريض المتميزين.