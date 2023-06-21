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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. ظهرت الآن.. نتائج الفصل الدراسي الثاني آداب عين شمس.. معهد إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي لشغل منصب رئيس جامعة

اخبار التعليم
اخبار التعليم



 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

تقديرا لجهوده.. مجلس الدراسات العليا بجامعة عين شمس يكرم الدكتور أيمن صالح
كرم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ /٦ ، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تقديرا  لما قدمه من جهد ودعم للإرتقاء بمنظومة البحث العلمى بالجامعة والاهتمام بالباحثين، مما جعل الجامعة تحتل ترتيبات متقدمة محلياً وعالمياً فى تصنيفات الجامعات .

 

ظهرت الآن.. نتائج الفصل الدراسي الثاني آداب عين شمس
قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس إن نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023 ظهرت الآن عبر منصة الـ UMS  للبرامج المميزة ويمكن من خلال هذا الرابط معرفة النتائج اضغط هنا .

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي البريطاني
وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم بين المركز الثقافى البريطانى، في حفل رسمي بحضور د. أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة واليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني، وسراج زاهر المدير التنفيذي للجامعة، وخالد خورشيد القائم بأعمال الأمين العام للجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء مركز الاختبارات الالكترونية الأكاديمية والمهنية، وحضر من المجلس الثقافي البريطاني الدكتور محمد منصور رئيس تطوير أعمال الامتحانات بالمجلس الثقافي البريطاني والدكتور فخر جفري رئيس قسم الامتحانات بالمركز.

 

معهد إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي لشغل منصب رئيس جامعة
 نظم معهد إعداد القادة البرنامج التدريبي المرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، حيث بدأت فعاليات البرنامج التدريبي بـ ١١ جامعة مصرية، تضم جامعات (سوهاج- بنها- الوادي الجديد- عين شمس- دمياط- مطروح- السويس- دمنهور- مدينة السادات- كفر الشيخ- جنوب الوادي)، وذلك وفقًا للبرنامج التدريبي والخُطة التدريبية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة الفيوم: مجلس إدارة البرامج الجديدة يعقد جلسته رقم 85
شهد ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس البرامج رقم (85).  ، بحضور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك اليوم الثلاثاء  20/6/2023.

افتتاح المتحف الجيولوجي بكلية علوم الفيوم.. غدا
يشهد مجلس جامعة الفيوم، غدا، الأربعاء، تزامنًا مع انعقاده، افتتاح المتحف الجيولوجي بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، الساعة العاشرة صباحا، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣.
 

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