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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح المتحف الجيولوجي بكلية علوم الفيوم.. غدا

بعض مقتنيات متحف
بعض مقتنيات متحف كلية العلوم بالفيوم

يشهد مجلس جامعة الفيوم، غدا، الأربعاء، تزامنًا مع انعقاده، افتتاح المتحف الجيولوجي بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، الساعة العاشرة صباحا، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠٢٣.

يذكر أن المتحف يعد من أهم وأحدث المتاحف الجيولوجية على مستوي الجامعات المصرية، ويضم مجموعة نادرة من الأحجار الكريمة والحفريات الفقارية، ومجموعة من الشعاب المرجانية، ونماذج من عينات  المعادن والصخور والبلورات المحلية والعالمية الشهيرة.

على جانب آخر، أكد الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ الجيولوجيا ورئيس جامعة الفيوم السابق، أن الهدف الأساسي للمتحف يرتكز على نشر الثقافة والمعرفة العلمية بعلوم الأرض وتاريخ مصر التعديني عبر العصور والموارد الطبيعية، وتوثيق العلاقة بين الإنسان وتاريخه والظواهر الكوني.

وأشار إلى أن المتحف يهدف الي تعريف طلاب الجامعات والمدارس بالجيولوجيا وعلوم الأرض. كذلك يهدف المتحف الجيولوجي بجامعة الفيوم إلى تبسيط الدراسة الأكاديمية لفروع علم الجيولوجيا المختلفة و تثبيتها في أذهان الطلاب وذلك لاحتوائه على جميع أنواع المعادن والخامات والصخور والأحافير المختلفة التي يدرسها الطالب نظرياً طيلة فترة دراسته بالقسم.

رئيس جامعة الفيوم يفتتح المتحف الجيولوجي بكلية العلوم .. الأسبوع المقبل

 

 

 

 

 

منح دراسية لشباب سيناء بكليات جامعة الفيوم

 

 

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