عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم (٢٠٠) تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس الموقر.

صرح أ.د محمد فاروق الخبيري، أن المجلس قد ناقش الخطاب الوارد من أ.د/ أمين المجلس الأعلي للجامعات بشأن إتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء المتفوقين سواء بالجامعات الحكومية أو الأهلية أو بالخارج، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية متكاملة ومنسقة بين كافة الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع ، وتم الموافقة على توفير منح دراسية لشباب سيناء بكليات جامعة الفيوم .

كما تمت إحاطة المجلس بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢ ، لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص اللائحة المالية لبرنامج إدارة السياحة الرياضية، وبرنامج السياحة الاجتماعية والميسرة، ولائحته المالية، وذلك بعد إجراء التعديلات التي أقرتها اللجنة.

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