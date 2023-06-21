وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لحاسبات عين شمس .. صور

قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بوضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسي للجامعة، بمشاركة وحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية و أمين صندوق تحيا مصر والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط و التدريب والتأهيل لسوق العمل ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات ، وأعضاء مجلس كلية الحاسبات و المعلومات و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وخلال وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات أكد د. محمود المتيني، أن الجامعة وضعت خطة لتنفيذ المبنى وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليكون بنظام اللييد LEED لتقييم المباني الخضراء ، كما سيكون المبنى وفق مواصفات الأبنية الذكية لتواكب العصر و تتفق وطبيعة الدراسة بالكلية.

وأضاف أن جامعة عين شمس تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للخروج بجامعة عين شمس في ثوب جديد يجمع بين عراقة تاريخها كواحدة من جامعات العصر الذهبي وفق تصنيف التايمز وفي الوقت نفسه تواكب متطلبات العصر والتطور المتسارع الذي تشهده المؤسسات التعليمية حول العالم.

وأوضحت الدكتور نجوى بدر عميد الكلية، أن كلية الحاسبات والمعلومات شهدت نقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية سواء ما يتعلق بتنوع البرامج الأكاديمية التي تتفق ومتطلبات سوق العمل أو ما يخص رفع كفاءة البنية التحتية و الجوانب اللوجستية، لافتة أن المبنى الجديد للكلية سيتوج جهود استمرت لعدة سنوات ليحقق المعادلة المنشودة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل متكامل.

وأشارت أن المبنى الجديد سيكون أول كلية صديقة للبيئة وذلك حرصاً من جامعة عين شمس على تنفيذ معايير الاستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.