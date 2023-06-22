تفاصيل المؤتمر الطلابي الحادي عشر والثامن للوافدين بـ"تمريض عين شمس"

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الطلابي الحادي عشر والثامن للوافدين والذي نظمته كلية التمريض بعنوان " المسارات المهنية في التمريض ما بين الفرص والتحديات للوصول للاستدامة والتميز".

وأقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذة الدكتورة سحر موسى عميد الكلية، أ.م.د. أميرة محمد عطيه مدير وحدة الوافدين ،والطالب يوسف سامح بدران رئيس إتحاد الطلبه.

شهد المؤتمر الدكتور طايع عبد اللطيف الأستاذ بكلية الزراعة وعضو مجلس الكلية ، الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتور هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، الدكتور سهام جرجس وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث ، الدكتور شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة ، وعددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا والطلاب الوافدين بالكلية .

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تحرص دائمًا على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر من خلال إطلاق حزمة خدمات تعليمية وبرامج حديثة وحصولها على أعلى التصنيفات العالمية بين الجامعات العالمية ما يساهم في جعل الجامعة قبلة للطلاب الوافدين للدارسة فيها خلال السنوات الماضية

كما أن الجامعة تعد من جامعات الجيل الرابع التى تدعم وتساند طلابها فى جميع جوانب الطالب الحياتيه حتى تصقل شخصيته ويصبح خريج مختلف مبتكر متميز قادر على المنافسة فى السوق المحلى والدولى، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات تطبيقية تؤثر بإيجابية فى العملية التعليمية والبحثية والخدمية للطلاب.

وأثنى أ.د. عبد الفتاح سعود على أجندة المؤتمر مشيراً إلي أن أهداف المؤتمر تدور حول المعرفة والإبتكار والبحث العلمي كونهم ركائز أساسية للتنمية، بالإضافة لتسليط الضوء على كل ما هو جديد فى العلوم التمريضيه وتبادل البحوث والخبرات العلمية الجديدة بين الطلاب ، وكذلك دعم وتنظيم وتحقيق المبادرات الطلابية فى المجالات العلمية والبحثية ونشر الإنتاج البحثى والإبداعي لهم.

و أكدت أ.د. سحر موسي حرص الكلية علي إقامة مثل هذا المؤتمر بشكل دوري لتحقيق مزيد من التقارب بين الطلاب من مختلف الجنسيات ودمج الطلاب الوافدين، وتقليل شعورهم بالاغتراب بعيدا عن أوطانهم، دعم النشاط الطلابي داخل الكلية، وصقل مهاراتهم ومواهبهم بما يسمح بتخريج طالب قادر علي مواجهة تحديات العصر من خلال تفعيل استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف تخصصات علوم التمريض بما يجعله قادرا علي التميز داخل سوق العمل باعتبار أن قطاع التمريض أحد القطاعات الطبية الهامة في المنظومة الصحية داخل أي مجتمع.

وقدمت أ.د. سحر موسي الشكر للاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على دعمه الرائع ومساندته المستمرة للكلية وطلابها ورؤيته السباقة المختلفة والمتميزة لدفع عجله التقدم بالكلقيه بسرعه كبيرة.

، كما قدمت الشكر للاستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه على شؤون التعليم والطلاب كونه هو اول من أنشأ ادارة لتطوير التعليم الجامعي ووصل بها لاعلى درجات التميز الحكومي.

واستعرضت أ.د. سحر موسي محاور المؤتمر والتى تدور حول التعليم والإبتكار وريادة الأعمال والقيادة والممارسة المبنيه علي البراهين وكذلك تحسين جودة الرعاية الصحيه وإدارة المعلومات.

وجدير بالذكر أنه على هامش المؤتمر، أقيمت عدة معارض للمنتجات الطلابية العلمية والفنية والطلاب الوافدين وكذلك معرض للفلكلور الشعبى.