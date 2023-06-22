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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد القادم.. رمزي عبد العزيز ضيفاً بجامعة عين شمس

صدى البلد

تستضيف جامعة عين شمس، في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم مستوى علمي متميز بين الطلاب والخريجين يتواكب مع متطلبات سوق العمل المعاصرة والمنافسة عالميا كإحدى الجامعات الرائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي بالمنطقة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان "التصميم المهني الذكي: الرحلة ومحطات الوصول"، والتي يلقيها الدكتور رمزي عبد العزيز، المدرس والباحث بجامعة التو بفنلندا.


 

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تتناول المحاضرة أهم المهارات التي يجب أن يكتسبها الطلاب أثناء مرحلة الجامعة وما بعدها، وما تتطلبه سوق العمل المعاصرة، والمسارات المهنية والأكاديمية التي تنتظر الخريج، والعيادة التعليمية، والسفر والدراسة بالخارج. 

وتتناول أيضا حلقة نقاشية تتناول الجوانب المختلفة للتصميم المهني. 

في نهاية المحاضرة والحلقة النقاشية، سيكون هناك حفل للتوقيع علي نسخ من كتابه للحضور الراغبين في توقيع المؤلف على نسختهم الخاصة.

المحاضرة والحلقة النقاشية ينظمها قطاع الدراسات العليا بالتعاون مع إدارة متابعة الخريجين بجامعة عين شمس.

تعقد المحاضرة والحلقة النقاشية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 بمدرج المحلاوي بكلية الطب - جامعة عين شمس.

للمشاركة في المحاضرة، نرجو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.

يمكنكم أيضا الوصول إلى خريطة الموقع والتسجيل من خلال استخدام الـ QR Code الموضح في إعلان المحاضرة.

ويعد الدكتور رمزي عبد العزيز شخصية ملهمة ومؤثرة في عالم التعليم والعلوم. 

حصل على درجة الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا النانو من جامعة كيل في ألمانيا، ويعمل حالياً كـ”Staff Scientist” بجامعة Aalto في فنلندا، وهي إحدى أفضل الجامعات التكنولوجية في العالم.

وعلاوة على ذلك، أسس الدكتور رمزي موقع Eduhub21، وهي إحدى أكبر المنصات العربية للتوجيه الأكاديمي والمهني والطلابي، حيث يتابع “عبد العزيز" أكثر من مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. 

صدر له أخيرا كتاب "عافر" صاحب أعلى التقييمات على منصة “أبجد” ومنصات التواصل الاجتماعي. 

الكتاب يشارك تجارب واقعية ومحطات عدة، عبرت عن رحلة المؤلف المعافرة من داخل مصر، وألمانيا، وفنلندا.

 

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