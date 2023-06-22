مصر خالية من الأمية بـ2030|محمد ناصف يستعرض جهود تعليم الكبار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

استعرض الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" أمام لجنة الهدف الرابع اليوم الأربعاء الموافق 21 /6 /2023م من خلال ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو ICESCO تحت عنوان "مدى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة" والمنعقدة خلال الفترة من يوم 19- 22/ من يونيو 2023م بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة .

كان ذلك بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلون السابق، ورئيس لجنة الهدف الرابع، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمد سمير حمزة الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور أحمد الزنفلي ممثل منظمة العالم الإسلامي، و السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة ، الدكتورة ريم دربالة مقرر لجنة الهدف الرابع ، الدكتورة شريف صلاح أمين لجنة الهدف الرابع .

وأوضح الوضع الراهن للأمية في مصر في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر حتى 31/ 3 /2023 وفقًا لمركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار جيث بلغت نسبة الأمية 19.2% للذكور ، 28% للإناث ، بإجمالي 23.5%، وأن هذه النسب سوف تتغير عقب إعلان نتيجة دورة إبريل 2023م.

وأثنى على دور الجهات الشريكة مع الهيئة والتي بلغ عددها(335) جهة شريكة ، مثمناً جهودها ، مؤكداً على اهتمام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالتشبيك مع كافة قطاعات المجتمع لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة، كذلك المساهمة في تحقيق باقي أهداف التنمية المستدامة، كما تحرص الهيئة على بناء روابط قوية مع الجهات ذات التخصصات المختلفة في قطاعات التعليم النظامي وغير النظامي والعالي وكذلك العاملة في مجال التنمية والعلوم الاجتماعية والانسانية ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إنطلقت الهيئة مؤخرًا للتشبيك مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى كالشركات والبنوك لإدماج تعليم الكبار في خططها .

وأكد أن الهيئة تسير في إطار التوجهات السياسية ، حيث حرصت الهيئة على تبني والتشبيك مع المبادارات الرئاسية (تكافل وكرامة) وكذلك مبادرة (حياة كريمة) ، حيث قامت الهيئة منذ إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (مبادرة حياة) كريمة بتفعيل العمل في قرى المبادرة بداية من العام المالي 2021/2020 حتى تاريخه، ونتيجة لهذه الجهود تم محو أمية (172323) دارساً ناجحاً.

وفي إطار تبني الهيئة العامة لتعليم الكبار مبادرة (مؤسسات بلا أمية) أعلن سيادته أن جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة يحصل العاملين غير المتعلمين بها جميعًا على شهادة محو الأمية، وأن النادي الأهلي أول نادي رياضي بلا أمية، ثم اختتم بإعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية حيث وصلت نسبة الأمية بالمحافظة 5.3 % أي أقل من 7% الصفر الافتراضي التي أقرته منظمة اليونسكو العالمية .

في سياق متصل أكد على أن تحقيق وتفعيل هذا الهدف، قامت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار باتباع المحاور الأربع التالية: المحور الأول: الوصول المنصف والشامل لكل الدارسين الكبار ، وقد تم تحقيق ذلك من خلال: أولاً : العمل على تطوير وتنفيذ السياسات التعليمية الشاملة، بهدف الوصول المتساوي لجمع الفئات العمرية، ولجميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، وجميع البيئات الجغرافية، والنوع [الذكور /الإناث]. ثانيًاً: توفير فرص التعليم والتعلم المجانية، بهدف محاولة تخفيف الأعباء المادية والمالية عن الدارسين الكبار، والتي قد تمنعهم من الالتحاق ببرامج محو الأمية.

المحور الثاني: تحقيق الجودة في التعليم: ويتضمن ذلك مجموعة من الخطوات تمثلت في تطوير المعايير التعليمية في مجال تعليم وتعلم الكبار، وضمان توافر المصادر التعليمية الكافية والمناسبة للدراسين والمعلمين والمدربين والمتدربين، وتدريب المعلمين بالهيئة والعمل على رفع جداراتهم المهنية، وتوفير البيئات التعلمية والمجهزة تجهيزًا جيدًا لتحسين عمليات تعليم وتعلم الكبار من خلال تبني الاتجاهات العالمية الحديثة، لتطوير المعايير الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار في الهيئة

المحور الثالث: التعلم مدى الحياة، ويتحقق التعلم مدى الحياة من خلال تشجيع الدارسين الكبار على الاستمرار في التعلم بالتعاون والتشبيك مع الجهات الشريكة، وتوفير فرص التعلم المستمر والتدريب المهني، وتعزيز محو الأمية الوظيفية التي تؤهل الدارسين الكبار في المزارع والصانع والمؤسسات والأسرة على التأقلم والتكيف مع البيئة المحيطة بهم، ومع مفردات العمل التي يمتهنونها، والتركيز على غرس المهارات التي تساهم في سد الفجوة بين تعليم وتعلم الكبار واحتياجات سوق العمل.

المحور الرابع: تحقيق التنمية المستدامة، تحقيق فكرة التعليم المستدام في المناهج والبرامج التعليمية المقدمة للدارسين الكبار لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة، استخدام تعليم الكبار كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة دافعية الدارسين الكبار على القيام بالتفكير النقدي والإبداع والابتكار في إيجاد حلول مبكرة لمشكلاتهم اليومية والحياتية التي تواجههم.

وشارك في ورشة العمل هذه من الهيئة د. وليد عبد المنعم حويلة مدير التدريب بالهيئة ، وعديد من الجهات المختلفة ، حيث شارك من المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية أ.د مندور عبد السلام مدير المركز، ومن وزارة التعليم العالي وهبة بهاء ، ومن المجلس الأعلى للجامعات أ.د منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ، ومن وزارة التضامن الا جتماعي د. سمير الفقي، ومن وزارة التربية والتعليم د. هاما منصور، وسعيد صديق، وأمل الشيخ ، وعادل حسانين ، ومن جامعة الأزهر المهندسة منى ماهر، ود. رضوى أمين ، ومن مشيخة الأزهر د. عصام القاضي، ود. إسماعيل الشربيني ، ومحمد عبد العزيز، ومن الأكاديمية المهنية للمعلمين أ.د زينب خليفة مدير الأكاديمية ، ود. محمد منصور، ومن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أ. ياسمين حسن على ، وسعيد أحمد ، ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أ. آية نور، ومن المركز القومي للتقويم والامتحانات د. خالد سيد أحمد، كما شاركت أ.د مرفت الديب أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس ، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر.

وقد أعرب ناصف عن سعادته بتنفيذ هذه الورشة التي ضمت هذه الجهات المختلفة والمتنوعة من أجل معرفة مدى ما وصلت إليه مصر من تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة سواء في التعليم النظامي وغير النظامي.

وفي نهاية عرضه أكد على أن الهيئة تواصل الليل بالنهار من أجل القضاء على هذه الآفة الاجتماعية ، وأن تصبح مصر خالية من الأمية بحلول 2030.

جامعة عين شمس

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