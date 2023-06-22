أطفال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس يزورون النادي الأهلي

قام الأطفال ذوو الهمم بمركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، فى إطار المشاركة المجتمعية، بزيارة فريق النادى الأهلي بالجزيرة، وحضور التدريب الخاص بأبطال النادى الأهلي بعد فوزهم بكأس أفريقيا.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.





وذلك بدعوة من الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لـ15 طفلا مع أولياء أمورهم، تحت إشراف الدكتور أحمد الكحكى، مدير مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتور زكريا الدسوقى، رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية، وحسام مهدى، أمين الكلية، وبمشاركة الباحثة إيمان جمال السباعى، دكتوراه قسم الإعلام وثقافة الأطفال بالكلية، والدكتورة مروة بيومي، رئيس فريق الأنشطة، وإيهاب الكردى، مكتب مدير المركز ومتطوع بفريق المرح، وفاطمة محمود، أخصائي علاج بالفن ومتطوع بفريق المرح، ومجدى المهدى، مدير المخازن بالمركز وتصوير وتطوع بفريق المرح.

أطفال ذوى الهمم بمركز رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة

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