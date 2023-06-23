رئيس جامعة عين شمس في جولة تفقدية بمستشفى طب المسنين

قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بجولة تفقدية بمستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات الجامعة ، وبرفقة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور علي الأنور عميد كليه الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الأستاذ الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات ومدير مكافحة العدوى ،الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق وممثل أسرة الشهيد أحمد شوقي والأستاذة نجوى الفقي ممثل للمجتمع المدني.

حيث تفقد سيادته أجنحة المستشفى قبيل الاحتفالية التي تم تنظيمها بمناسبة حصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR) ، المعترف بها دوليا، لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل علي هذا الاعتماد.

و تعتبر مستشفي الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين الأولي و الرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين .

و تشمل المستشفي عيادات خارجية لطب المسنين لعلاج كافة الأمراض المزمنة و عيادات تخصصية مثل عيادة الذاكرة للمسنين و عيادة عظام المسنين من مرضي الهشاشة و الخشونة و السقوط المتكرر و عدم الاتزان.

و أيضا عيادات للكشف المبكر و عيادة خاصة للرعاية التلطيفية لعلاج أعراض الأمراض المهددة للحياة كالسرطان و الدمنشيا المتقدمة.

و تحتوي المستشفي علي رعاية مركزة و رعاية متوسطة بطاقة ٣٠ سرير و قسم داخلي و وحدة للرعاية التلطيفية و مركز للتدريب المعرفي لمرضي الذاكرة.