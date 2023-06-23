بعد العيد مباشرة..كليات جامعة عين شمس تجهز لاعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الكلية أنتهت من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن الكلية تقوم بتصحيح الامتحانات من قبل أعضاء هيئة التدريس .

وأكد أحمد جلال َ لـ صدي البلد ، أنه من المرتقب أن يتم إعلان نتائج الطلاب بعد العيد مباشرة.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أنه سوف يتم التنبيه على الكنترولات العمل على الانتهاء من النتائج لإعلانها بعد العيد مباشرة.

وأشار عميد الكلية إلى أنه من المرتقب أن يتم فتح باب التظلمات بمجرد إعلان النتائج، ويبدأ الترم الصيفى للطلاب فى أغسطس.

كما أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمرحلتى الليسانس والدراسات العليا ، تزامنا مع آخر يوم في انتهاء الامتحانات،

التى أجريت تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ،ا.د حنان كامل عميدة الكلية،وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

واشتملت النتائج الأقسام التالية :

المكتبات والمعلومات،

اللغة العبرية وآدابها،

اللغة الإنجليزية وآدابها،

اللغة الفرنسية وآدابها،

نظم المعلومات الجغرافية،

الدراسات الفلسفية، الحضارة واللغات الأوروبية القديمة،

الدراما والنقد المسرحي،

اللغات الشرقية وآدابها (جميع الشعب)، الآثار ( جميع الشعب).

وكذلك تم إعلان نتائج البرامج المميزة : الدراسات العبرية والاسرائيلية، الدراسات الانجليزية البينية، والجيوماتكس.

