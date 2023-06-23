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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: إنجازات التعليم كانت تحتاج 50 عاما والسيسي حققها في 9 سنوات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس ،إن ما يتم إنجازه على أرض الواقع الآن كان  يحتاج إلى عقود كثيرة ولكن القيادة السياسية الرشيدة تسابق الزمن في مختلف المجالات.

 

وأكد الدكتور حسن شحاتة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن القيادة السياسية تولي اهتمام بالغا بقطاع التعليم ،لافتاً أن إنجازات الدولة المصرية في قطاع التعليم لم يمكن حصرها في خبر أو تقرير  واحد فقط ولكن يحتاج إلى كتب للتحدث باستفاضة لمعرفة ما حدث في التعليم في مصر في عهد الرئيس السيسي قائلا “ الانجازات التي حققها قطاع التعليم العالي كانت تحتاج لـ50عاماً حققها الرئيس السيسي في 9 سنوات فقط ”. 

 

وأضاف استاذ المناهج ، أن الدولة بدأت تطوير التعليم من المراحل الأساسية وهي من الصف الاول الابتدائي حتي الخامسة وفقا معايير عالمية حيث تم انشاء العديد من المدارس " المدارس التطبيقية التكنولوجيا  . المدارس اليابانية. مدارس steem .المدارس الفنية وغيرها من المدارس التي تم إنشاؤها .

 

وأوضح شحاتة،  إن الدولة المصرية تعمل جاهدة في كافة القطاعات بالرغم الأزمات العالمية التي يمر بها العالم ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية .

 

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