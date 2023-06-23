نائب رئيس جامعة عين شمس : وحدات القياس تزيد مهارات الخريجين

أكد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، على أهمية دور وحدات القياس والتقويم بالكليات المختلفة في تطوير منظومة التقييم الفعلي للامتحانات والذى يؤدى إلى زيادة كفاءة ومهارات الخريجين.

وأشار الدكتور عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إلى قرب صدور دليل موحد لجميع وحدات القياس والتقويم بالجامعة يوضح ويحدد بكل دقة المهام والمسئوليات وآلية العمل المطلوبة خلال المرحلة القادمة والتي تهدف إلى تطوير التعليم الجامعي في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح، أن جامعة عين شمس تحرص دائمًا على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر من خلال إطلاق حزمة خدمات تعليمية وبرامج حديثة وحصولها على أعلى التصنيفات العالمية بين الجامعات العالمية ما يساهم في جعل الجامعة قبلة للطلاب الوافدين للدارسة فيها خلال السنوات الماضية.

وأضاف سعود، أن الجامعة تعد من جامعات الجيل الرابع التى تدعم وتساند طلابها فى جميع جوانب الطالب الحياتية حتى تصقل شخصيته ويصبح خريجا مختلفا مبتكرا متميزا قادرا على المنافسة فى السوق المحلى والدولى، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات تطبيقية تؤثر بإيجابية فى العملية التعليمية والبحثية والخدمية للطلاب.