أول مستشفى جامعي في مصر| احتفالية بـ طب المسنين لحصولها على الاعتماد "GAHAR"

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وفضيلة الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار الأسبق ومؤسس مؤسسة مصر الخير الاحتفالية التى تم تنظيمها بمناسبة حصول مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ( GAHAR) ، المعترف بها دوليا، لتكون أول مستشفي جامعي في مصر تحصل علي هذا الاعتماد.

كما حضر الاحتفالية الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الأستاذ الدكتور على الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، الأستاذ الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات ،الأستاذ الدكتور فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق، الأستاذة الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الأستاذة الدكتورة ولاء وسام مدير مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

في كلمته أثنى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس علي التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير علي رأسها الأستاذ الدكتور على جمعة ، كما تقدم بالشكر لأسرة الشهيد أحمد شوقي وكافة القائمين علي إنشاء المستشفي ، والعاملين بها علي عطائهم المستمر ، وحثهم علي الاستمرار في بذل الجهد للحفاظ علي النجاح الذي تم وتحقيق المزيد من النجاحات.

كما أثنى على الدور الذي قام به الراحل الأستاذ الدكتور أحمد عماد عميد طب عين شمس الأسبق ووزير الصحة الأسبق الذي تم وضع حجر الأساس للمستشفى حين تولي سيادته عمادة كلية الطب.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن المستشفي تعد الأولي و الرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين ،كما تحتوي المستشفي علي رعاية مركزة و رعاية متوسطة و قسم داخلي و وحدة للرعاية التلطيفية و مركز للتدريب المعرفي لمرضي الذاكرة، مؤكداً أن التطويرات في مستشفيات الجامعة لا تتوقف .

في كلمته أكد فضيلة الدكتور على جمعة أن مستشفى طب المسنين تمثل عمل متكامل من الدقة وحسن الإدارة ، متطرقا إلي قصة التعاون بين الجامعة ومؤسسة مصر الخير وأسرة الشهيد أحمد شوقي ، لإنشاء المستشفى .

وأشار فضيلته إلى أن التعاون بين الجامعة والمؤسسة مستمر لكتب مزيد من قصص النجاح .

أ.د. على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، اوضح ان قسم المسنين بعين شمس تم انشائه في عام ١٩٨٤ وكان الأول من نوعه في الجامعات المصرية ، ونظرا لنجاح القسم تم تحويله إلي مستشفى متكامل لتقديم خدمات طبية متكاملة لتلك الفئة العمرية التى تجمع كافة التخصصات، مما مثل طفرة هامة في علاج شريحة من أهالينا المسنين .

أ.د. طارق يوسف قدم التهنئة علي الاعتماد الكامل للمستشفي ، مؤكدا أن ذلك يعد تكليلا لمجهود استمر منذ ٢٠١٤ ، مقدما الشكر لكافة إدارات المستشفي للقيام بدورهم علي أكمل وجه ، كما تقدم بالشكر للمساهمين في إنشاء المستشفي .

أ.د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق وممثل أسرة الشهيد أحمد شوقي ، أوضح أن اختيار الأسرة لتمويل مستشفى المسنين كان بعد ترشيح الأستاذ الدكتور على جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير للمستشفي للاستفادة من المبلغ ، مؤكدا أن إنشاء المستشفي نموذج يحتذي به في العمل الجماعى الخيرى.

أكدت الأستاذة الدكتورة هالة سويد أن مستشفي المسنين قصة نجاح شارك في كتاباتها العديد من الشخصيات التى سيتم تكريمها اليوم تقديرا لدورهم الفعال في إنشاء المستشفي .

وقد تم خلال الاحتفالية تكريم واهداء دروع لكل من أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، فضيلة الأستاذ الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتى الديار الأسبق ومؤسس مؤسسة مصر الخير ، أ.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والمدير التنفيذي للمستشفيات الأسبق ، أسرة الشهيد أحمد شوقى ويمثلها أ.د/ فاروق اسماعيل (رئيس جامعة القاهرة الأسبق) ، أ.د على الأنور، عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، أ.د طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات. أ.د أشرف عمر عميد كلية الطب السابق ، أ.د فوزى منتصر عميد الكلية الاسبق ، أ.د محمد حسن أستاذ النساء والتوليد والمدير التنفيذي للمستشفيات الأسبق .

كما تم تكريم أ.د هالة سويد رئيس قسم طب وصحة المسنين السابق ووكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و رجل الأعمال مصطفى أبو جبل وتسلمه عنه أ.د.وعمرو شريف ، م. نجوى الفقى كممثل عن للمجتمع المدني، أ.د باسل كامل الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، وتكريم أ.د نانيس عادل نائب مدير مستشفي الباطنة الاسبق ، أ.د.م جمال حسين أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس ومدير مركز الاستشارات السابق ،مهندس محمد فواد مدير عام الادارة الهندسية .

كذلك تم تكريم أ.د منار مصطفى عادل مأمون مدير مستشفي المسنين ، أ.د ولاء وسام على محروس مدير مستشفي المسنين السابق ، د. محمد مرتضى نائب مدير مستشفي المسنين ، د .رضوى مجدى عبد القادر

مستشار العميد لجودة الرعاية الصحية ، أ.د ماهى التحيوى،رئيس قسم الجودة ، أ.د أيهاب شهاد هابيل

نائب مدير وحدة الجودة المركزية، د.سارة إبراهيم عبد الرزاق مدير وحدة الجودة بمستشفي المسنين ، د. هند سعيد محمد عبد الرحمن مدير وحدة مكافحة العدوي بالمستشفى، د إيمان عبد الله رئيسة تمريض المستشفي، وتسلم درع هيئة التمريض م ابتسام.

أيضا تم تكريم عددا من العاملين بالمستشفى واهدائهم شهادة تقدير .

كذلك تم خلال الاحتفالية عرض فيلم عن المستشفي و قراءة الفاتحة على روح الراحل الأستاذ الدكتور أحمد عماد عميد كلية طب الأسبق ووزير الصحة الأسبق والشهيد أحمد شوقي والأساتذة الراحلين الذين أسهموا في بناء المستشفى .