أيمن عاشور : 52 جائزة تشجيعية منحت لـ 53 فائزا هذا العام

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة.

وتابع: وهذا العام يأتي إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور: " عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما) وفضية.

وأضاف : وقد فاز الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية منحت لثلاثة فائزين وهم الدكتور محمد أحمد طه حنفي، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن، أستاذ متفرغ بالمعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة وتم حجب 7، وبالنسبة لجوائز الدولة للتفوق فقد منحت ل 7 فائزين وهم الدكتور سامح عطوة، والدكتور كامل أحمد عبد السلام، والدكتور أشرف عبادي، الدكتور محمد مهدى مرزوق، والدكتور ناصر بركات، الدكتور سعيد معوض الشيخ، والدكتور أحمد عبد الوهاب يوسف، أما جوائز الدولة التشجيعية منحت منها هذا العام 40 جائزة لعدد 41 فائزا من شباب الباحثين المصريين.

وفي نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير للأكاديمية واللجنة العليا للجوائز والإدارة العامة للجوائز بالأكاديمية على المجهود الكبير والحرفية والشفافية والدقة في تقييم ملفات المتقدمين" .

وقد أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، منذ قليل برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريا أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).