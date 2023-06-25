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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي: نطبق معايير عالمية في تقييم ملفات المتقدمين لجوائز الدولة

جوائز الدولة
جوائز الدولة

قال الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس اللجنة العليا للجوائز بأكاديمية البحث العلمي إن أكاديمية البحث العلمي تطبق معايير عالمية صارمة وشديدة في تقييم ملفات المتقدمين للجوائز وتدقق في الانتحال العلمي وتكرار النشر وجودة الأبحاث الدولية المنشورة والتميز العلمي والمدارس العلمية والمردود الاقتصادي والتنموي للأبحاث وخدمة المجتمع، وأن اللجنة العليا مستقلة يشكلها رئيس الأكاديمية لكن لا دخل له بأعمال اللجنة، وهذا ما يميز ويعلى من قيمة جوائز الدولة التي تمنحها الأكاديمية.

 

وتضم اللجنة في عضويتها قامات مصرية أمثال الدكتور أحمد أمين حمزة والعالم الجليل الدكتور محمد غنيم والدكتور سعد نصار والدكتور أحمد عكاشة والدكتور يحيى بهي الدين وغيرهم.

 وأوضح رئيس اللجنة العليا للجوائز أن مجموعة معايير التقييم المعلنة مسبقا بأوزانها النسبية من قبل الأكاديمية تمكن كل متقدم من تقييم نفسه، وحجب الجائزة يعنى أن أيا من المتقدمين للجائزة لم يحصل على الدرجات اللازمة للحصول على الجائزة أو شاب إنتاجه العلمي بعض المشاكل.

 

وقد أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، منذ قليل برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريا أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية).

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى الأسبق رئيس اللجنة العليا للجوائز بأكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي الأبحاث الدولية المنشورة والتميز العلمي

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