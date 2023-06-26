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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على كيفية الحصول على منح للدراسة خارج مصر.. تفاصيل

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأنه فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية بشأن اعتزام الحكومة التايلاندية تنظيم منح تدريبية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه  للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى  كما يلى :

Master’s Degree

Material Science Innovation

Science

Pharmacy

Engineering

Doctoral Degree

Science

Pharmacy

Engineering

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واوضحت أنه على المرشحين القيام بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المانحة قبل استيفاء طلبات الترشيح ثم استيفاءها بعد الإطلاع على شروط المنحة والأوراق المطلوبة والموعد النهائى للتقديم وذلك عن طريق مسح رمز الإستجابة السريع QR Code الموضح وإرسالها مباشرة إلى الجامعات والمعاهد التايلاندية المانحة حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم فى اختيار المرشحين وبعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع )

وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة. وذلك قبل انتهاء موعد التقديم بأسبوع لكل برنامج حتى يتم موافاة وزارة التعاون الدولى بالبيانات وأسماء المنح التى تم اختيارها.
وللإطلاع على كافة الشروط والتقدم لهذه المنح يمكن الرجوع الى
https://mhesi.e-office.cloud/drive/public/U6369dcbf762a8/home/Thailand%20Scholarship%202023
علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

وزارة التعليم العالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعاون إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي درجة الماجستير والدكتوراه

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