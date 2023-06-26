وزير التعليم العالي: زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة 2022 بنسبة 6 %

عقد مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اجتماعه بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس.

وفى بداية الاجتماع، وجه الوزير التهنئة للمجلس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير على دور أعضاء مجلس الأكاديمية فى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي، والتي تقوم على سبعة مبادئ، مشيراً إلى التحالفات الإقليمية بحيث تعمل الجامعات والمراكز البحثية فى نطاق جغرافي واحد معًا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بالدولة ورؤية مصر 2030، وبما يخدم احتياجات الأنشطة الاقتصادية وفقاً لكل إقليم جغرافي وخطة التنمية للدولة فى هذا الإقليم، موضحاً أنه تم توقيع عدة بروتوكولات للتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والمؤسسات والشركات الصناعية والإنتاجية فى إطار هذه التحالفات الإقليمية.

وأشار د. أيمن عاشور إلى أن هناك صندوق لدعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الباحثين فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من العلماء والباحثين بمختلف اللجان العلمية فى المشروعات التى تلبى احتياجات الدولة، موجهاً الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على الجهود التى تبذلها لربط البحث العلمي بالصناعة، ودورها فى تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وخلال الاجتماع، أعلن الوزير عن زيادة عدد المتقدمين لجوائز الدولة لعام 2022 بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضى، وبلغت نسبة النساء من المتقدمين حوالى 38%، وتم منح عدد 52 جائزة لـ 53 فائزاً وحجبت 7 جوائز، مشيراً إلى تصدر القطاع الطبى قائمة الفائزين.

وأكد د. أيمن عاشور أن جامعتى القاهرة والمنصورة تتصدران أكثر الجهات حصولاً على جوائز الدولة، حيث جاءت جامعتا القاهرة والمنصورة فى المركز الأول بعدد 9 جوائز، يليها المركز القومى للبحوث فى المركز الثانى بعدد 7 جوائز، وجامعة الزقازيق فى المركز الثالث بعدد 5 جوائز، وجامعة الأزهر فى المركز الرابع بعدد 4 جوائز، مضيفاً أنه تم منح 12 جائزة للرواد والمرأة وهى جوائز مجلس الأكاديمية، وتم كذلك منح 37 جائزة من جوائز الهيئات والأفراد.

كما وجه الوزير الشكر لأسرة أكاديمية البحث العلمي من رئيس ونواب ومساعدين ومشرفين وموظفين وعمال وكل فريق العمل بأكاديمية البحث العلمي واللجنة العليا للجوائز وكل اللجان المتخصصة بأكاديمية البحث العلمى على المجهود الكبير والمعايير العالمية والشفافة والمعلنة، والتي تطبقها اللجنة العليا فى تقييم ملفات المتقدمين للجوائز والتدقيق والحرفية فى فحص الاقتباس، والتركيز على جودة الأبحاث الدولية المنشورة، والتميز العلمى والمدارس العلمية، والمردود الاقتصادى والتنموى للأبحاث وخدمة المحتمع.

وخلال الاجتماع، استعرض د.محمود صقر الملامح الرئيسية وأهم مؤشرات ومخرجات الخطة التنفيذية الأولى والثانية للأكاديمية (2014-2022)، مؤكدًا أن مخرجات الخطة التنفيذية الثانية للأكاديمية (2018-2022) أولت أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي، ودعم الابتكار والمبتكرين والابتكار المجتمعي، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وتطوير وتوجيه التعاون الدولي لخدمة أهداف التنمية والابتكار الأخضر وتغيرات المناخ، ودعم العلوم الأساسية، وبناء القدرات وتمكين الشباب والمرأة، ومشروع الجينوم والحملات القومية؛ للنهوض بإنتاج الغذاء وحصر وتوثيق المصادر الوراثية النباتية والأغذية الشعبية، وإنتاج التقاوي والطاقة المتجددة والمياه وصون الطبيعة.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن الخطة حققت أهدافها بنسبة كبيرة جداً، ويتضح ذلك من المنتجات التي ساهم البحث العلمي في تصنيعها محلياً، والزيادة الكبيرة في إنتاجية المحاصيل، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وعشرات الحاضنات التي تم إنشاؤها، ومئات الشركات التي تخرجت منها، مؤكدًا أننا نتطلع لتطوير الأداء وتحقيق المزيد من النتائج الملموسة ذات المردود المباشر على الاقتصاد والتنمية ومعالجة أوجه القصور فى تنفيذ الخطة السابقة.

كما استعرض د. محمود صقر أهم البرامج والمشروعات التي ستنفذها الأكاديمية في العام المالي الجديد (العام الأول من الخطة التنفيذية الثالثة 2022-2026)، مؤكدًا أن المشروعات والبرامج المقترحة جاءت بناء على دراسات مستفيضة للمجالس النوعية واللجان والمكاتب الفنية للأكاديمية في ضوء إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2023 وإستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والإستراتيجية القومية للمناخ 2050 والأهداف الأممية للتنمية، ومن أبرز هذه المشروعات والبرامج: تطوير الزراعة الصحراوية والملحية وزراعات المناطق الجافة ومحاصيل المستقبل، تطوير معامل إقليمية للبحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع الصناعة في أقاليم مصر المختلفة في مجالات صناعة الألبان والصناعات النسجية، والزراعة الرقمية والحاسبات فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة الطبية والمعملية وتحلية المياه والطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية، وكذلك توجيه التعاون العلمي الدولي لخدمة الأهداف الوطنية للتنمية ومجابهة المشاكل المحلية الملحة والضاغطة من خلال تطوير الشراكات القائمة وبناء شراكات جديدة في ضوء التغيرات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتكثيف الجهود نحو استضافة مقار إقليمية لبعض المنظمات العلمية الدولية، بالإضافة إلى دعم وتطوير برنامج الابتكار الأخضر وصون الطبيعة وتوثيق التراث والمعارف التقليدية، وكذلك دعم وتطوير الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال، والتحالفات التكنولوجية والشبكات العلمية ومشروعات التخرج ومكاتب نقل التكنولوجيا ونوادي ريادة الأعمال وبرامج الثقافة العلمية وصناعة الرسوم المتحركة والمتاحف العلمية، وغيرها من البرامج

ولمعرفة أسماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية) وجوائز مجلس الأكاديمية (الرواد والمرأة) وجوائز (الهيئات والأفراد)، يمكن زيارة موقع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg

