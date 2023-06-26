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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فوز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة بالبطولة الإفريقية 3X3 .. صور

فريق الجامعة الأمريكية
فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة (طالبات)

فاز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة (طالبات) بالمركز الأول وكأس البطولة الإفريقية للجامعات الخامسة لكرة السلة ٣X٣ بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا، المقامة خلال الفترة (23-25) يونيو الجاري؛ ليتأهل للمشاركة في كأس العالم للجامعات الذي سيقام بالصين 2024، كما فاز فريق الرجال بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

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الجدير بالذكر أن هذه البطولة التي تقام كل سنتين، تعد بمثابة منصة لعرض المواهب المتميزة لطلاب الجامعات الأفارقة في كرة السلة؛ ويضمن الفريق الفائز بها مكانًا للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة FISU 3×3 


أقيمت البطولة بمشاركة ١٤ جامعة إفريقية من جميع أنحاء إفريقيا كالتالي: 


(جامعة الولايات المتحدة الدولية - دولة كينيا)
(جامعة مولونغوشي - دولة زامبيا)
(جامعة إيبادان - دولة نيجيريا)
(جامعة ماكيريري - دولة أوغندا)
(جامعة نديجي - دولة أوغندا)
(الجامعة الأمريكية - جمهورية مصر العربية) 
( جامعة بوتسوانا - دولة بوتسوانا)
(جامعة كوتيبي للتعليم - دولة أثيوبيا)
(جامعة موريشيوس - دولة موريشيوس)
(جامعة غانا - دولة غانا)
(جامعة كيب كوست - دولة غانا)
(جامعة كوبربيلت - دولة زامبيا)
(جامعة جوهانسبرغ - دولة جنوب إفريقيا)
(جامعة نورث ويست - دولة جنوب إفريقيا)

 

فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة (طالبات) 

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية الاتحاد الرياضي المصري الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

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