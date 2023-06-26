الفائز بجائزة الدولة التقديرية: سأسعى لاستكمال الأبحاث رفعة لشأن المركز القومي للبحوث

قال الدكتور شريف زين العابدين، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية لعام 2022، إن حصوله على الجائزة دعمه بشكل كبير ليكمل طريقه، مشيرا إلى أن فوزه بالجائزة كان مفاجأة بالنسبة له.

وأضاف الباحث بالمركز القومي للبحوث، أن الحصول على الجائزة هو حافز كبير لاستكمال ما بدأه ، مشيرا إلى أن المركز القومي للبحوث الذي يشغل به منصب عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة حاليا، دعمه بشكل كبير لذا سيسعى لاستكمال الأبحاث رفعة لشأن المركز.

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة.

وتابع: وهذا العام يأتي إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور "عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما) وفضية.