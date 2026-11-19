كشفت زوجة الفنان الراحل عبد الله محمود، تفاصيل إنسانية مؤثرة من قصة حبهما وحياتهما الزوجية، ورحلته مع المرض قبل وفاته، متحدثة عن اللحظات الصعبة التي عاشتها بجانبه خلال إصابته بسرطان المخ، والأسرار التي لم تكشفها له طوال فترة علاجه، مؤكدة أنها لم تفكر في الزواج مرة أخرى بعد رحيله، لعدم وجود شخص يمكن أن يملأ مكانه في حياتها.

وروت زوجة الفنان الراحل، خلال استضافتها في برنامج «الستات» مع الإعلامية سهير جودة، تفاصيل بداية علاقتهما، موضحة أنها تعرفت عليه أثناء دراستها في المعهد، وكانت في بداية حياتها، قبل أن تتطور مشاعر الإعجاب المتبادل بينهما إلى قصة حب، بعدما صارحها عبد الله محمود برغبته في الزواج منها.

وأشارت إلى أن أسرتها رفضت في البداية ارتباطها به بسبب عمله في الوسط الفني، إذ كان والدها يخشى غيابه المتكرر عن المنزل وتحملها مسؤولية الحياة الزوجية بمفردها، فضلًا عن طبيعة عمله وما قد يحيط به من معجبات.

وأضافت أن حالتها النفسية تأثرت بشدة بسبب رفض أسرتها، وهو ما دفع والدها إلى مقابلة عبد الله محمود، الذي تحدث معه بصراحة عن ظروفه ومسؤولياته تجاه أسرته، قائلًا: «أنا ظروفي لا تليق بحنان، وعندي مسؤولية عيلة كاملة وشايلها»، الأمر الذي جعل والدها يحترمه ويوافق على زواجهما.

زوجة عبد الله محمود: أخفيت عنه إصابته بسرطان المخ

وتطرقت زوجة الفنان الراحل إلى تفاصيل اكتشاف مرضه، موضحة أن تعبه بدأ بصورة مفاجئة، بعدما اشتكى من صداع ومشكلة في الأذن، قبل أن يسقط أثناء التصوير، معتقدين في البداية أن السبب التهاب في الأذن الوسطى.

وأوضحت أن الأطباء طلبوا إجراء أشعة رنين مغناطيسي، لتكشف النتائج عن وجود ورم في المخ بحجم ثمرة ليمون كبيرة، وتبين أنه مصاب بالسرطان، مشيرة إلى أنها أخفت عنه حقيقة مرضه، وأخبرته بأنه سيخضع لعملية جراحية في الأذن، حتى لا تصدمه بحقيقة حالته.

وأضافت أنه بعد خروجه من العملية طلب التدخين، فطلبت من الطبيب أن يشرح له حالته الصحية حتى يمتنع عن ذلك، ثم بدأت رحلة العلاج الكيماوي، مؤكدة أنه لم يكن يستطيع النوم في غيابها، وكان يشعر بالاطمئنان بمجرد وجودها بجانبه.

وكشفت عن موقف إنساني جمعه بالفنان الراحل أحمد زكي خلال رحلة علاجه، موضحة أن عبد الله محمود كان حزينًا بسبب مرض أحمد زكي، وأصر رغم تدهور حالته الصحية على زيارته، وذهب إليه بسيارة الإسعاف.

كما تحدثت عن مواقف الفنانين الذين ساندوه خلال مرضه، مشيرة إلى أن الفنان عزت العلايلي كان يذهب إليه ليغسل شعره ويحلق له، وكان يتعامل معه كأنه ابنه، فيما كان الفنان محمود ياسين يقول له: «أنت ابني».

«كنت بقرأ له القرآن وهو في الغيبوبة»

واستعادت زوجة عبد الله محمود أصعب اللحظات التي عاشتها خلال الأشهر الأخيرة من حياته، موضحة أنه قضى آخر 6 أشهر في المستشفى، ولم يتحدث خلالها عن الموت، كما أنها كانت تعتقد أنه سيتعافى ويعود إلى منزله.

وقالت إنها سألت أحد الأطباء عن موعد خروجه من المستشفى، فصدمها بإخباره أن أمامه شهرين فقط قبل الوفاة، مشيرة إلى أن أول ما فكرت فيه وقتها كان طفليهما، وكيف ستتحمل مسؤولية تربيتهما بمفردها، خاصة أن أحدهما كان يبلغ 9 سنوات، بينما كان الآخر في السنة الأولى بالجامعة.

وأضافت أنها فكرت في الأحلام التي جمعتهما، وكيف كانا يتخيلان وجودهما معًا في يوم زفاف أبنائهما، حتى إنهما اتفقا على ارتداء ملابس مستوحاة من شخصية روميو وجولييت في تلك المناسبة.

وأوضحت أن حالة زوجها تدهورت بعد ذلك، وخضع لجلسات علاج طبيعي لمساعدته على الوقوف والتحدث، قبل أن يدخل في غيبوبة، وهي اللحظة التي بدأت تشعر فيها بأنه قد يرحل عنها.

وقالت في واحدة من أكثر شهاداتها تأثيرًا: «كنت بقعد جنبه أقرأ قرآن، وكان بيصحح لي التشكيل ويكمل السورة للآخر، وهو في الغيبوبة»، مؤكدة أن هذا الموقف منحها شعورًا كبيرًا بالاطمئنان عليه.

زوجة عبد الله محمود: لم أفكر في الزواج بعده

وتحدثت زوجة الفنان الراحل عن طبيعة علاقتهما طوال سنوات الزواج، مؤكدة أن حياتهما كانت قائمة على الاحترام والحب والتفاهم، وأنهما لم يناما يومًا وهما غاضبان من بعضهما، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بأن الله منحهما نعمة خاصة في علاقتهما.

وأضافت أنها عاشت مع عبد الله محمود 21 عامًا، وأنه كان يقدرها في وجودها وغيابها، كما كان حريصًا على إشراكها في تفاصيل حياته الفنية، موضحة أنها كانت تقرأ الأعمال المعروضة عليه وتساعده في اختيار الأدوار، مستفيدة من دراستها للنقد والدراما.

وكشفت أنها رشحت له شخصية الشهيد البرقوقي في فيلم «الطريق إلى إيلات»، بعدما كان معروضًا عليه دور آخر، مؤكدة أنها شعرت بقوة الشخصية وتأثرت بها، كما أشارت إلى نجاحه في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها «شمس الزناتي» و«حنفي الأبهة» مع الفنان عادل إمام.

وأشارت إلى أن زوجها دعم موهبتها في الكتابة، لكنه كان يفضل أن تظل بجانبه وألا تنشغل بالنشر، قائلًا لها: «عاوزك تبقي معايا.. ما تسبنيش».

واختتمت زوجة الفنان الراحل حديثها بالتأكيد على أنها لم تفكر في الزواج مرة أخرى بعد وفاته، قائلة: «ما فكرتش أتجوز بعده، ببساطة مفيش حد يملا عيني بعده.. مين هيبقى زيه؟»، معربة عن سعادتها بتذكر الجمهور له والدعاء له بالرحمة والمغفرة.