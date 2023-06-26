الحائز على جائزة الدولة التشجيعية: الفوز يعد تقديرا معنويا كبيرا

قال الدكتور أحمد محمد أبو ضيف، أستاذ مساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج، والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية، إنه حاز على الجائزة بعد تقدمه بأبحاث في مجال العلوم الأساسية "الكيمياء"، وهي مكونة من خمسة أبحاث من بينها استخدام المواد النانومترية في تنقية المياة، واستخدام المواد النانومترية للأدوية ووظيفتها لتسريع امتصاص الجسم لتلك الأدوية في فترة قصيرة .

وأشار إلى أن أبحاثه تناولت المركبات التناسقية التي لها فاعلية عالية ضد الخلايا السرطانية والبكتيرية، وتحضير مركبات لها قدرة عالية على مقاومة الصدأ، مشيرا إلى أنه بعد الفوز بالجائزة، كان شعوره لا يوصف ، لما تقدمه الدولة له من تقدير معنوية أكثر من مادي.



وكان قد قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن إعلان جوائز الدولة يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة.

وتابع: وهذا العام يأتي إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.