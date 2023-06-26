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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحائز على جائزة النيل: أبحاثنا تخضع لتقييمات تتفق مع المؤشرات العالمية

جوائز النيل
جوائز النيل

قال الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة، والحائز على جائزة النيل، إنه قدم جهود كبيرة ليتم اختياره للفوز بالجائزة حيث يتم الاختيار وفقا لمعايير صارمة.


وأضاف أبو الغار أن جائزة النيل تعد من أهم الجوائز العلمية في مصر، مشيرا إلى مدى سعادته بالفوز بالجائزة، وخاصة أنه قام بالعديد من الأبحاث ، التي يتم تقيمها حيث تجرى تقييمات لكل باحث ويتم وضعها من قبل اللجنة المختصة وفقا لمؤشرات دولية علمية.

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أكاديمية البحث العلمي: نطبق معايير عالمية في تقييم ملفات المتقدمين لجوائز الدولة

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البحث العلمي: جامعة المنصورة كان لها النصيب الأكبر من جوائز الدولة لعام 2022

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم إعلان جوائز الدولة هو يوم هام ينتظره جميع العلماء وشباب الباحثين في مصر، وهو بمثابة تكريم من الدولة وتقديرا منها لجهود العلماء في الارتقاء بالوطن وبناء الجمهورية الجديدة واقتصاد المعرفة. 

وتابع: وهذا العام يأتي إعلان جوائز الدولة من العاصمة الإدارية الجديدة وهو يوم له معنى في تاريخ البحث العلمي المصري وشاهد عيان على الجمهورية الجديدة وتقديرها للعلم والعلماء.

 

وأوضح الدكتور أيمن عاشور: " عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما) وفضية.

 

التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو الغار الفائزين بجوائز الدولة

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