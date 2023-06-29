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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر فرصة للتقديم بمنح دراسية في رومانيا .. غدا

التعليم العالى
التعليم العالى

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان سفارة مصـر فى بوخارست حول أفادت وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا بتقديم 40 منحة سنوية لكافة الطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.


وقد اشارت إلى أن أخر موعد للتقدم :30 يونيو2023، كما أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة في كل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://embassies.gov.il/bucharest/Relations/Scholarships/Pages/Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024.aspx

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

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كما تعلن إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح جديدة بشكل دائم في العديد من الدول ، حيث توفر كافة التفاصيل التي يحتاجها الطلاب للتقديم .

بينما اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة الجامعية فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصـريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية فى اليابان.

واوضحت أنه سوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى ارسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الإثنين 22 مايو2023 على [email protected]


بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00152.html

https embassies gov il bucharest Relations Scholarships Pages Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024 aspx وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سفارة مصر وزارة الابتكار والسياحة رومانيا

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