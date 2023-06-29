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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تغيير نظام تنسيق الجامعات 2023.. التعليم العالي تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه لا يوجد تغيير في نظام تنسيق الجامعات 2023 .

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن نظام تنسيق الجامعات 2023 سيتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

وأشار المصدر إلى أنه يجب التأني عند كتابة رغبات تنسيق الجامعات 2023 ، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مع الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

وشدد المصدر على أنه يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع تنسيق الجامعات 2023 و وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة 


وأكد المصدر انه في تنسيق الجامعات 2023 سيتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي، حيث يقوم الطالب باستخدام الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو التسجيل من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .

وتابع: " يحتاج الطالب للدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 ، إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب

75 رغبة امام الطلاب في في تنسيق الجامعات 2023

وأكد المصدر أن هناك 3 مراحل في تنسيق الجامعات 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وسوف تعلن وزارة التعليم العالي عن تفاصيلها في بيانات رسمية، بينما عدد الرغبات المتاح أمام الطالب للتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني هو 75 رغبة.

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق الجامعات 2023، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.

وأضاف عطا أن  قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق الجامعات 2023 الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الأحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها، بدون قواعد التوزيع الجغرافى.

وتابع: " لا يوجد أي تغيير آخر في قواعد تنسيق الجامعات 2023 ، باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الاقليمى يحقق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.


وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بداية من اليوم.


كما أكد المجلس على أن يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

كما وافق المجلس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

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