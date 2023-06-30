10 سنوات على 30 يونيو.. طفرة بالجامعات الأهلية وبرامج مميزة لتأهيل الطلاب

استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار السنوات الماضية وبشكل خاص خلال 2022/ 2023، حيث تم تحقيق طفرة كبيرة في افتتاح الجامعات الأهلية، حيث تشمل على برامج وتخصصي جديدة تواكب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.







وقد قدمت القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية دعم كبير وتزويدها بالمعامل وورش العمل التي تضم أحدث الوسائط التكنولوجية واعتمادها على أحدث النظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.







وتشمل أنشطة وفعاليات الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة) خلال العام الدراسي 2022/2023، القيام بعدد من الإنجازات العامة.







وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات الأهلية تعُد جامعات ذكية من جامعات الجيل الرابع، وهي جامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لإعادة استخدامها في أعمال الصيانة وتحديث وتطوير المعامل والورش وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية الدولية تقدم برامج دراسية حديثة تواكب أحدث النظم العالمية، وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، لافتًا إلى الاهتمام بتنظيم العديد من الأنشطة الطلابية لاستغلال طاقات الشباب وتنمية الوعي لديهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.





جامعة العلمين الدولية:

ف تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة العلمين الدولية و مكتبة الإسكندرية لإنشاء "سفارة معرفة" تابعة للمكتبة داخل الجامعة، كما وقعت جامعة العلمين الدولية العديد من اتفاقيات التعاون مع جامعات أمريكية وهي: (ويليام باترسون، روتجرز، كين، أوشن كاونتي كوليدج) وذلك ضمن تحالف AEHEC الذي يضم عددًا من الجامعات المصرية والأمريكية، حيث تقود جامعة العلمين الدولية الجانب المصري من التحالف والذي يضم أيضًا (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة المنصورة الجديدة، جامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا)، بينما يضم التحالف من الجانب الأمريكي جامعات: (أوشن كاونتي كوليدج، جامعة نيوجيرسي سيتي، جامعة كين، جامعة ويليام باترسون، حرم جامعة ميريلاند العالمي، بالإضافة لعدة جامعات أخرى ستنضم للتحالف فيما بعد)، حيث يشمل التعاون (برامج الصحة العامة، الأعمال، التكنولوجيا الحيوية، الإتصال الرقمي، التسويق، سلاسل الإمداد، والفنون والتصميم)، بالإضافة لتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا، كما استقبلت الجامعة وفدًا من جامعة ألاباما الأمريكية ووفدًا من جامعة فيرجينيا تك الأمريكية، لبحث آليات التعاون مع الجامعتين الأمريكيتين، كما تم الاتفاق على طرح برنامج مُشترك بين جامعتي العلمين الدولية وجيمس ماديسون الأمريكية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة التبادل الطلابي بين الجامعتين.

كما فاز طلاب برامج علوم وهندسة الحاسب بالجامعة بالمركز الأول في مسابقة بجامعة فيرجينيا تك الأمريكية VTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer Science كما حصدت الجامعة الميدالية الذهبية بمنافسات بطولة المصارعة الرومانية للجامعات، فضلًا عن إطلاق قافلة طبية للكشف على طلاب المدارس بمدينة العلمين، وزيارة مستشفى سرطان الأطفال ببرج العرب، كما شاركت الجامعة في العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل، واستضافت الجامعة المؤتمر الدولي لكلية الصيدلة IBRO- MENA2022 واستضافت المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء GCAIoT 2022 في دورته السادسة، وكذلك نظمت عددًا من الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وذلك في إطار الخدمة المُجتمعية التي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع المُحيط بها.



و استقبلت وفدًا من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، المُصنفة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، وذلك ضمن اتفاقية التعاون المُشتركة بين الجامعتين، حيث يمكن للطالب الحصول على شهادتين، واحدة من جامعة الجلالة والأخرى من جامعة أريزونا ستيت، بدون مغادرة مصر، مما يوفر حوالي 75% من تكلفة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى بدء الدراسة بـ 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى خلال العام الجامعي 2022 - 2023، وذلك في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية)، كما سيتم إضافة برامج أخرى في المستقبل القريب، حيث تستهدف الجامعة طرح أكثر من 20 برنامج دراسي بالتعاون مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية.





جامعة الجلالة الأهلية:





بينما شهدت جامعة الجلالة الأهلية تعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، حيث يقوم 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما بالتدريس بجامعة الجلالة، في عدة مجالات منها مجال طب الأسنان، ومجال الهندسة والعمارة، كما وقعت الجامعة بروتوكولات تعاون مع (جامعة حلوان، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والكلية الفنية العسكرية، ومعهد إعداد القادة بحلوان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وشركة دهانات GLC، وشركة ورد لتكنولوجيا المعلومات)، كما نظمت الجامعة العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية والمسابقات الأدبية والفنية والرياضية، وتنظيم زيارات ميدانية علمية، ورحلات ترفيهية للطلاب، بجانب توفير فرص للتدريب الصيفي داخل الحرم الجامعي وخارجه بالتعاون مع أكثر من 25 شركة، لربط الدراسة الاكاديمية بالتدريب العملي، كما تم استضافت الجامعة أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وكذلك استضافت وفدًا من رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية، بالإضافة إلى المشاركة بجناح في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ، على هامش انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والمشاركة في العديد من المعارض التعليمية داخل وخارج مصر.





جامعة المنصورة الجديدة الأهلية:





ووقعت جامعة المنصورة الجديدة الأهلية العديد من بروتوكولات التعاون مع جامعة السويس وجامعة سمنود التكنولوجية ومستشفى بهية، وأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات، وشركة هواوي العالمية، وشركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، وهيئة ميناء دمياط، والمركز القومي للبحوث، بالإضافة إلى الانضمام إلى تحالف إقليم الدلتا "أكبر تحالف من نوعه" بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، بحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعة ايست لندن، كما تم توقيع تحالف مع العديد من الجامعات الأمريكية (بلدية نيوجرسي وجامعة وليام باترسون وجامعة كين وجامعة روتجرز وكلية أوشن المجتمعية) بمشاركة الجامعات الأهلية الدولية، وكذلك تم توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة الشارقة الإماراتية وجامعة بلجراد وجامعة موسكو الاتحادية، كما تم بحث سُبل التعاون مع وفد جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية وجامعة هونج كونج.



وتم تنظيم عدة ندوات منها، ندوة علمية لفريق بحثي من جامعة فريدريك شيللر بألمانيا، وندوة حول الشمول المالي والتحول الرقمي، وندوة حول الآثار السياسية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية بالتزامن مع "COP27"، وأطلقت الجامعة عدة حملات توعوية وتثقيفية حول مرض البول السكري، وسرطان الثدي، وحملة للتبرع بالدم، بالإضافة إلى تنظيم الماراثون السنوي للجامعة، وقد فاز فريق كلية علوم وهندسة الحاسب بالجامعة في هاكاثون التغير المناخي، كما تم تنظيم عدة فعاليات رياضية وفنية واجتماعية، والمشاركة في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، وتنظيم ورش عمل متنوعة ويومًا علميًا بمختلف الكليات.





جامعة الملك سلمان الأهلية:



وقامت جامعة الملك سلمان الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة السويس لتعزيز التعاون بين الجامعتين، مضيفًا أن الجامعة نظمت العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع وعي الطلاب، بالاضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية وفنية لاستغلال طاقات الشباب، وتنظيم يومًا علميًا بمختلف الكليات، بالإضافة إلى تنظيم فعالية Deutsch-Café كل أسبوع، ليكون مُنتدى يشجع الطلاب على التحدث وتبادل الآراء في موضوعات متنوعة باللغة الألمانية، كما تضمنت الأنشطة كذلك، تنظيم زيارات علمية إلى المشروعات القومية المختلفة.



كما قامت الجامعة باستقبال الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، كما استقبلت الجامعة وفدًا من مؤسسة ماكجروهيل Mcgraw Hill العالمية، للتعريف بالنظم والخدمات المُقدمة لتحقيق أكبر استفادة منها، لافتًا إلى أن الجامعة نظمت ورشة عمل عن التنمية الزراعية المُستدامة وتحديات المناخ، من خلال استضافة، اجتماعات الجمعية العمومية لكليات الزراعة العربية "اتحاد الجامعات العربية - جامعة الدول العربية"، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات العلمية المعنية بالتنمية المستدامة والزراعات بالمناطق الصحراوية والتغيرات المناخية.

