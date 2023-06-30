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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يوضح موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني بالكليات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الكليات قد انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قبل إجازة عيد الأضحى،  مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات في الاسابيع المقبلة وفق توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.


وأضاف المصدر لـ"صدى البلد"،  أن الامتحانات كانت تسير بشكل هادئ في الجامعات دون شكوى ، كما أن الكليات التزمت بكافة توجيهات المجلس والقواعد المتعارف عليها خلال فترة الامتحانات من وضع الجداول والتصحيح.

 

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري، مؤكدًا ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.

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وأكد الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى توقيع ثلاثة تحالفات حتى الآن، وهي تحالفات الإقليم الشمالي، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع تحالفات أخرى لأقاليم مصر الجغرافية، مؤكدًا أهمية هذه التحالفات في تحقيق الربط والتكامل بين الجامعات والمراكز البحثية، وبين الجهات الصناعية والزراعية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع من ناحية أخرى على تطوير المناهج الدراسية، والبرامج والتخصصات البينية.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنصورة.

بالمجلس الأعلى للجامعات المجلس الاعلى للجامعات وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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