أخبار التعليم .. تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة ومواعيد التقديم بالمدارس .. ومعلومة مهمة عن اختبارات القدرات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل حول جراحة القولون والمستقيم بالمنظار



أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على الدور الخدمى والمجتمعى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة فى حل مشاكل المجتمع وخدمة المواطنين فى مجالات تخصصاتها.



من 1 حتى 13 يوليو.. تنسيق الثانوية العامة بالقاهرة ومواعيد التقديم بالمدارس



تبدأ المرحلة الأولي لتنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة بحد أدنى 245 درجة، وذلك بعد اعتماده من محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وأيمن موسي وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن يبدأ التقديم من 1 يوليو المقبل حتى 13 يوليو.



التعليم العالي: إدراج 55 دورية علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت 2022

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور نتائج تصنيف كلاريفيت أناليتكس لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022، والذى تضمن عدة مؤشرات إيجابية غير مسبوقة أهمها، إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من (2022 - 2018) من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية بمعاونة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبنك المعرفة المصري، كما أدرجت 55 مجلة بالعام 2022، وتم صدور معامل تأثير لعدد 45 مجلة مصرية



الأعلى للجامعات: لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات بأدائها مرة أخرى

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه تجرى اختبارات القدرات في المواعيد التي ستعلن عنها وزارة التعليم العالي بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، لمرة واحدة، لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أم بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب.



لطلاب الثانوية العامة.. ازاي تجيب 60% من الدرجة الكلية في اختبارات القدرات 2023



قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه يتم إتاحة إرشادات عامة عن جميع اختبارات القدرات 2023 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

95 عملية جراحية.. تفاصيل عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات القصر العيني أول أيام العيد

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

أستاذ علم نفس يوضح أهم تحديات الأمية الهجائية والديمقراطية



قال الدكتور محمد يحيى ناصف، أستاذ علم النفس التربوي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إنه يوجد شبه اجتماع بين مختلف العلماء والمفكرين على أن الديمقراطية كأحد أشكال الحكم لها ثمارها ومكاسبها لما لها من مكانة متميزة وفريدة بين أشكل الحكم الأخرى، كما أن لها قدرة كبيرة على تلبية رغبات الناس والحفاظ على رفاهيتهم. ولكن تأتي الأمية الهجائية لتقف حجر عثرة في تحقيق الديمقراطية التي ننشدها في الجمهورية الجديدة.