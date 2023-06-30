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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

95 عملية جراحية.. تفاصيل عمل أقسام الطوارئ بمستشفيات القصر العيني أول أيام العيد

القصر العيني
القصر العيني

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 722 حالة مرضية، وإجراء 95 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.

وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، والمركز القومي للسموم حيث تم استقبال 75 حالة طوارئ.

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وأكد الدكتور الخشت فى توجيهاته المشددة لإدارة المستشفيات استقبال أية حالة مرضية تلجأ إليها، وذلك باعتبارها الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

وأوضح التقرير أن مستشفيات قصر العيني - تنفيذًا لتوجيهات د. الخشت - مستعدة لاستقبال أى حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام عيد الأضحى سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ وذلك بكل المستشفيات الجامعية، وجميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التى تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتور حسام صلاح المدير

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