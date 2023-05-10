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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كرس حياته لخدمة الفقراء.. رئيس جامعة القاهرة ينعي الكاتب الصحفي محمود بكري

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، والذي وافته المنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض، ووصفته بأنه كان يتمتع بأخلاق رفيعة ، وكان طوال الوقت في خدمة الفقراء والمرضى غير القادرين.

ويعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، وللأسرة الصحفية ، ولمجلس الشيوخ، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

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ويعتبر محمود بكري صحافيا بارزا ، ويتمتع بأخلاق رفيعة ، وكان طوال الوقت في خدمة الفقراء والمرضى غير القادرين.

ولد في محافظة قنا بمركز المعنة، وعمل في عدة وظائف إعلامية بارزة خلال حياته المهنية حيث بدأ حياته المهنية كمحرر في العديد من الصحف والمجلات الإخبارية، وفي عام 2015، عيّن رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع، كما عمل أيضًا كرئيس تحرير في برنامج حقائق وأسرار الذي يعرض على قناة صدى البلد، وفي عام 2020 تم ترشيحه لعضوية مجلس الشيوخ.

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