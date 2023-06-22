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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تتقدم إلى المرتبة 279 في التصنيف الهولندي (ليدن) لعام 2023

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نجحت جامعة القاهرة في القفز 117 مركزا في ست سنوات والحصول علي المركز 279 عالميا بالتصنيف الهولندي (ليدن) CWTS - Leiden University، من بين 30 ألف جامعة دولية شملها التصنيف. 

وتصدرت الجامعات المصرية بفارق ٢٥٨ مركزًا عن أقرب جامعة للقاهرة، وهو ما وضع الجامعة بين أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم ، ويعد ذلك حلقة جديدة من سلسلة نجاحات جامعة القاهرة ووزارة التعليم العالي وذلك في كافة التصنيفات العالمية لافضل جامعات العالم.

 

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وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ما تحققه الجامعة من التواجد بمراكز متقدمة ومرموقة في كافة التصنيفات نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي تبنته الجامعة والوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية في البناء والتنمية الشاملة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه في التصنيف الهولندي ليدن حققت جامعة القاهرة قفزة كبيرة تدريجياً حيث كانت الجامعة في المرتبة 396 عالميا عام 2017،  فيما جاءت في عام 2018 في المركز 373 عالميا،  وفي عام 2019 جاءت في المرتبة 342 عالميا، فيما حققت في عام 2020 المرتبة 309 عالميا، كما حققت تقدما في 2021 باحتلال المرتبة  308عالميا، وفي عام 2022 جاءت في المرتبة 294 عالميا، وفي العام 2023 تقدمت إلى المرتبة 279، موضحًا أن جامعة القاهرة نجحت في تحقيق تقدم نحو 117 مركزا عن عام 2017.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التصنيف الهولندي (ليدن)، قام بتصنيف 1411 جامعة الأفضل من بين 30 الف جامعة علي مستوي العالم، مشيرا إلى أن المصنف الدولي أكد علي ان البحوث العلمية التي قامت بنشرها دوليا جامعة القاهرة كان لها تأثير كبير عالمياً وهو ما استحقت به الترتيب المتميز عالميا والتفوق مصرياً وبفارق كبير عن أقرب الجامعات المحلية للعام السابع علي التوالي.

وأكد الدكتور الخشت، علي ان هذا التصنيف يقوم بتقييم الأداء البحثي للجامعات في جميع أنحاء العالم، باستخدام مجموعات كثيرة من المؤشرات الببليومترية، وهى معايير عملية موثوقة لجمع البيانات، وهذا يضمن الثقة في النتائج المنشورة من المصنف، مضيفًا أن التصنيف الهولندي لا يحتاج تقديم الجامعات أي معلومات إنما يتم استقاء المعلومات من التأثير العالمي للجامعات وبحوثها العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ذات التأثير الواضح من حيث القيمة والاعتمادية والاطلاع والاستشهاد بها خاصة البيانات المتوفرة للمصنف من خلال المؤشرات العالمية: Clarivate – Web of Science.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن التقدم في التصنيف الهولندي (ليدن)، يعد جزءا من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققنا فيها تقدما كبير اخلال السنوات الماضية، مما وضع جامعة القاهرة ضمن افضل جامعات العالم من حيث التصنيف العام أو التخصصات العلمية المميزة التي نجحنا فيها في كسر حاجز أفضل 50 علي مستوي العالم في هندسة البترول، وضمن أفضل مائة جامعة في خمسة تخصصات؛ وهو نتيجه جهود كبيرة من كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة والخطط المستقبلية التي من خلالها نجحنا أن نكون جامعة من جامعات الجيل الرابع ونسبق جامعات أوروبية وأمريكية كبري في العديد من التصنيفات الدولية.

الاقتصاد والعلوم السياسية أفضل جامعات العالم افضل جامعات استراتيجية للتعليم

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