طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية

أعلنت اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة عن إقامة ورشة عمل بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٦/١٤ في تمام الساعة ١٠ صباحا بمدرج ٢ ويحاضر بها محمد سعيد مستشار دولي معتمد في التدريب والتنمية البشرية من أكاديمية جون هيفر _ بريطانيا و مدرب دولي محترف من المركز العالمي الكندي.

كما أعلنت اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة أن الورشة مجانية ولمن يرغب في الحضور الرجاء التسجيل على الرابط الاتى :

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52zMmKsUla-RY9AUieW-QfF-cWztGbPWctfNgmx8JMA3Jyw/viewform?fbclid=IwAR3XpJP_9hDZwEYTcR7hSD1cRKxC3Bf2NmkUZi5T6PLcVeg7Hd15zTFP9wQ