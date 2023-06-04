عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طفولة مبكرة القاهرة تعلن عن ورشة بعنوان رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  جامعة القاهرة عن إقامة ورشة عمل بعنوان “ رحلتك نحو التميز للعمل بالمدارس الدولية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٦/١٤ في تمام الساعة ١٠ صباحا بمدرج ٢ ويحاضر بها محمد سعيد مستشار دولي معتمد في التدريب والتنمية البشرية من أكاديمية جون هيفر _ بريطانيا و مدرب دولي محترف من المركز العالمي الكندي.

txt

بالأسماء.. 8 مرشحين لعمادة كلية الآثار جامعة القاهرة

 كما أعلنت  اللجنة العلمية والتكنولوجية بكلية التربية للطفولة المبكرة  أن الورشة مجانية ولمن يرغب في الحضور الرجاء التسجيل على الرابط الاتى :
‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd52zMmKsUla-RY9AUieW-QfF-cWztGbPWctfNgmx8JMA3Jyw/viewform?fbclid=IwAR3XpJP_9hDZwEYTcR7hSD1cRKxC3Bf2NmkUZi5T6PLcVeg7Hd15zTFP9wQ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

ترشيحاتنا

طلاب الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفقه والحديث.. اليوم

الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة حول حالة الطقس

العراق .. الجيش يعلن عن مقتل 10 إرهابيين في ديالى

علي جمعة يحذر من التفاخر بالحج أو المباهاة بكثرة الذهاب إليه

المالية تطرح أجلي خزانة بـ 40 مليار جنيه.. اليوم

سليمان وهدان: مجلس إدارة الزمالك عزل رئيسه 9 مايو الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ