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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالأسماء.. 8 مرشحين لعمادة كلية الآثار جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء المبدئية للمرشحين المتقدمين لمنصب عميد كلية الآثار، حيث تقدم للترشح 8 مرشحين وهم كالتالي: 

  1. الدكتور أحمد رجب محمد علي
  2. الدكتورة سلوي أحمد كامل عبد السلام عطيه
  3. الدكتور خالد غريب على أحمد شاهين
  4. الدكتور محسن محمد صالح محمد
  5. الدكتور عمر محمد أحمد عبد الكريم
  6. الدكتور محسن محمد نجم الدين محمد أبو زيد
  7. الدكتور ناصر محمد مكاوي عوده
  8. الدكتورة هاله عفيفي محمود محمد

أغلقت جامعة القاهرة باب الترشح لمنصب عميد كلية الآثار  يوم الخميس الماضي 1 يونيو وتم إعلان القوائم المبدئية بأسماء المرشحين على أن يتم فتح باب التقدم بالطعون الأسبوع الجارى.

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ولفتت جامعة القاهرة الى أنه سوف يتم البدء في تقديم الطعون  أيام : الاثنين - الثلاثاء 5  و6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وسوف يبدأ البت في الطعون والإعلان عن الأسماء النهائية للمتقدمين بالكلية يوم الإثنين  12 يونيو .

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على تجديد شهادة الأيزو 9001 - 2015 للأمانة العامة، بعد زيارة فريق مؤسسة GIC المانحة لشهادات الأيزو وانتهائه من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالجامعة، وتأكده من تطبيق جميع المعايير والمواصفات الدولية للجودة، وذلك في إطار حرص الجامعة على العمل بأنظمة الجودة وتطبيق معاييرها على جميع المستويات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حصول جامعة القاهرة على تجديد شهادة الأيزو يؤكد تميز وجودة نظام الادارة والجهاز الإداري للجامعة، ومكانتها كونها مؤسسة تعليمية رائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية، وقائمة على الرقمنة والتطور التكنولوجي، وهادفة إلى التميز والريادة محليًا ودوليًا.

 

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