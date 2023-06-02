دمّروه نفسيًا| صورة تدّعي الغش على طالب.. ورئيس جامعة الدلتا يرد ..خاص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين صورة لأحد الطلاب ويبدو عليه أنه يغش ويظهر من خلفه الدكتور وهو يقترب منه بدون أن يلاحظه الطالب، وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل على الصورة معلقين "لما رصيدك من الستر يخلص".

لما رصيدك من الستر يخلص

وتعود الصورة الى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، بجامعة الدلتا التكنولوجية والدكتور الذى يظهر فى الصورة خلف الطالب هو الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية اثناء مروره على الامتحانات.

لما رصيدك من الستر يخلص

حقيقة صورة طالب يغش أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وكشف كشك حقيقة الصورة فى تصريحات لـ صدى البلد، أن الصورة كانت ظالمة بشكل كبير للطالب، وان الصورة تم التقاطها بسرعة فأظهرت أن الطالب يغش وهذا غير صحيح فالطالب لم يكن يقوم بأي محاولة غش ولم يكن معه أي وسيلة للغش.

وأضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنه لم تحدث أى واقعة غش وأن الطالب كان فى حالة تركيز فى ورقة الإجابة وأنه فى أثناء الصورة وقف وتحدث معه وأنه كان حريصا على طمأنته وتهدئته عندما لاحظ تركيزه الشديد مؤكداً على نفيه وقوع أى حالة غش، وأن الطالب مع الانتشار السريع للصورة يعاني حالة نفسية سيئة.

وأشار إلى ضرورة أن يتم التأكيد على صحة المعلومات قبل نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا وان تأثيرها يكون سلبي بشكل كبير لانه ينشر بدون التأكيد على حقيقة الأمر بأي شكل من الأشكال.

وقال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بدأت لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا المعلومات ، وذلك بمقر الجامعة بواحة سيلكون بمدينة السادات.

وأكد “كشك”، حرصه على متابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، والتأكد من توفير بيئة آمنة مناسبة للطلاب، وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات اللوجستية التي تضمن تسهيل أدائهم للامتحانات، مشيرا إلي أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتظام سير الاختبارات طبقًا للقواعد المنظمة للاختبارات ومتابعتها بصفة مستمرة.

كما يحرص رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على الإطمأن على انتظام اللجان وسير الامتحانات، وتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، وعلى مدى مطابقة الأوراق الامتحانية لمعايير الجودة، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، مضيفا إلي انه قد قام بإجراء حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج.