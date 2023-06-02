عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دمّروه نفسيًا| صورة تدّعي الغش على طالب.. ورئيس جامعة الدلتا يرد ..خاص

صورة تدّعي الغش على
صورة تدّعي الغش على طالب .. ورئيس جامعة الدلتا يرد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين صورة لأحد الطلاب ويبدو عليه أنه يغش ويظهر من خلفه الدكتور وهو يقترب منه بدون أن يلاحظه الطالب، وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل على الصورة معلقين "لما رصيدك من الستر يخلص".

لما رصيدك من الستر يخلص

وتعود الصورة الى امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023، بجامعة الدلتا التكنولوجية والدكتور الذى يظهر فى الصورة خلف الطالب هو الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية اثناء مروره على الامتحانات.

لما رصيدك من الستر يخلص

حقيقة صورة طالب يغش أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي 

وكشف كشك حقيقة الصورة فى تصريحات لـ صدى البلد، أن الصورة كانت ظالمة بشكل كبير للطالب، وان الصورة تم التقاطها بسرعة فأظهرت أن الطالب يغش وهذا غير صحيح فالطالب لم يكن يقوم بأي محاولة غش ولم يكن معه أي وسيلة للغش.

فرصة أخيرة للتقديم لمنصب عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق.. عميد آثار القاهرة: بداية لانطلاقة جديدة

وأضاف رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنه لم تحدث أى واقعة غش وأن الطالب كان فى حالة تركيز فى ورقة الإجابة وأنه فى أثناء الصورة وقف وتحدث معه وأنه كان حريصا على طمأنته وتهدئته عندما لاحظ تركيزه الشديد مؤكداً على نفيه وقوع أى حالة غش، وأن الطالب مع الانتشار السريع للصورة يعاني حالة نفسية سيئة.

وأشار إلى ضرورة أن يتم التأكيد على صحة المعلومات قبل نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا وان تأثيرها يكون سلبي بشكل كبير لانه ينشر بدون التأكيد على حقيقة الأمر بأي شكل من الأشكال.

وقال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن اختبارات نهاية العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بدأت لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا المعلومات ، وذلك بمقر الجامعة بواحة سيلكون بمدينة السادات.

وأكد “كشك”، حرصه على متابعة أعمال الامتحانات بصورة مستمرة، والتأكد من توفير بيئة آمنة مناسبة للطلاب، وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات اللوجستية التي تضمن تسهيل أدائهم للامتحانات، مشيرا إلي أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان انتظام سير الاختبارات طبقًا للقواعد المنظمة للاختبارات ومتابعتها بصفة مستمرة.

كما يحرص رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية على الإطمأن على انتظام اللجان وسير الامتحانات، وتواجد رؤساء اللجان وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان، وعلى مدى مطابقة الأوراق الامتحانية لمعايير الجودة، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، مضيفا إلي انه قد قام بإجراء حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، ومدى تنوعها واتفاقها مع عناصر المنهج.

السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا صورة لأحد الطالب ويبدو عليه أنه يغش لما رصيدك من الستر يخلص حقيقة صورة طالب يغش اثارت الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية اختبارات نهاية العام الجامعي متابعة أعمال الامتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

مسئول كبير بالزراعة يتقاضى الملايين لتسهيل الاستيلاء على 500 فدان بموقع متميز

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بصحبة ابنتيها.. زوجة نجم الأهلي تخطف قلوب متابعيها .. صور

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

عقوبة مفاجئة ضد الوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

ترشيحاتنا

بـ شرط جزائي صادم .. ميلان يجدد عقد لياو رسميًا

انتصار السيسي خلال استقبال السيدة الأمريكية الأولى: “أرحب بجيل بايدن في بلدها الثاني”

فصائل عراقية مسلحة تعلن الحرب على القوات الأمريكية

الرئيس السيسي والسيدة انتصار يرحبان بـ جيل بايدن في قصر الاتحادية ..فيديو

دمّروه نفسيًا| صورة تدّعي الغش على طالب.. ورئيس جامعة الدلتا يرد ..خاص

الخارجية السعودية: المملكة بين أكبر 10 مانحين للمساعدات للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول خل التفاح صحي.. معلومات صادمة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول العنب؟.. والكمية المسموح بها لهم

طريقة عمل فتة الحمص.. غير تقليدية وشهية

جمال شعبان يكشف علاقة الصيف بـ الجلطات .. واحترس من هذه العادات

فيديو

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ