بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق.. عميد آثار القاهرة: بداية لانطلاقة جديدة

فاز الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة والملحق الثقافي السابق بسفارة جمهورية مصر العربية بجمهورية أوزبكستان بجائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية لعام 2023، وذلك تقديرا من المجلس الأعلى للثقافة لجهوده العلمية والثقافية والإدارية وإنتاجه العلمى والثقافى المتميز، حيث اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 69.

عبر الدكتور أحمد رجب، عن فرحته لحصوله على جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية لعام 2023، التي تم إعلانها اليوم، وأنها تمثل فرحة كبيرة له خاصة لأنها من بلدى فالجائزة بمثابة الأم التي تحنو على أبنائها وتقدير من الدولة، وأنه يشعر بطاقة محفزة ومشجعة بشكل كبير على زيادة الإنتاج والفاعلية.

الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة

وأضاف رجب في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الجائزة تمثل بداية لانطلاقة جديدة وتأكيد على استمرارية الجهود التي أقوم ببذلها وأن أرتقي أكثر وأكثر بإنتاجي والاستمرار أكثر وأكثر فى البحث العلمي وأن جائزة الدولة للتفوق هي تشجيع على الاستمرار.

وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إلى أن جائزة الدولة للتفوق تعد حافزا كبيرا وتبين وتعد شهادة اعتراف وتقديرا من الدولة بأني أسير على طريق صحيح وأن الدولة مقدرة لما قدمته وتقف بجانبي، وأن الجائزة ستجعله يستمر فى الإنجازات حتي نصل إلي نجاحات أكثر وأكبر.

الدكتور أحمد رجب محمد علي عميد كلية الآثار جامعة القاهرة

أحمد رجب هو أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعمل كوكيل لكلية الآثار لشئون التعليم والطلاب من ديسمبر 2017 حتي توليه العمادة، وكان وكيلًا لكلية الآثار جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع من نوفمبر 2014 حتي ديسمبر 2017، وأستاذ ورئيس قسم الآثار الإسلامية جامعة القاهرة من 2011 لـ 2014.

كما عمل رجب ملحقًا ثقافيًا لجمهورية مصر العربية بأوزبكستان، ومدير المركز الثقافي المصري بطشقند من 2008 لـ 2011.

وله 23 كتاب منشور باللغات العربيه والانجليزيه والروسية والاورديه في التاريخ والحضارة الاسلامية - له عشرات الأبحاث العلمية في الاثار والكتابات العربية والفنون الاسلامية، والحضارةمنشوره بمصر والدول العربيه والاجنبيه.

وحصل علي العديد من الجوائز و الدكتوراة الفخرية والميداليات والدروع وشهادات التقدير من مصر والسعوديه والإمارات والكويت والهند وروسيا واوزبكستان، واشرف علي وناقش أكثر من مائة وثمانين رسالة ماجستير ودكتوراه بجامعات مصر والدول العربية واسيا الوسطي باللغتين العربية والانجليزية في الاثار والتاريخ والحضارة الاسلامية والعلاقات الدولية.

جائزة الدولة التقديرية

جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24 ) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.