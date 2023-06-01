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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة أخيرة للتقديم لمنصب عميد كلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تغلق جامعة القاهرة، باب الترشح لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي، وذلك لشغر منصب العميد بها، حيث كانت الجامعة قد بدات فى فتح باب التقديم منذ يوم السبت 27 مايو، يستمر التقديم حتى يوم الخميس 1 يونيو.

وأوضحت جامعة القاهرة أنه على الراغبين في  التقدم لشغر منصب عميد كلية الدراسات العليا النانو تكنولوجي، أن يتقدموا بأوراقهم، حيث يتم فتح باب الترشح على العمادة بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وحتى يوم إغلاق باب الترشح يوم الخميس 1 يونيو 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منصب عميد كلية الدراسات العليا النانو تكنولوجي

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو أسطوانات مدمجة.

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى.

وأشارت الجامعة إلى انه تقدم الطلبات باليد من أصل وخمس نسخ مرفقا بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة بمبنى القبة يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

وعلى جانب آخر شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، حفل ختام مهرجان "إبداع 11" والذى حصدت فيه جامعة القاهرة 17 جائزة - في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، ورئيسي جامعتى الأقصر الدكتور حمدي حسين وقناة السويس الدكتور ناصر مندور، وعدد من نواب رؤساء الجامعات المشاركة فى المهرجان، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وتضمن حفل ختام المهرجان، العديد من الفقرات الفنية التي قدمها طلبة وطالبات الجامعات، منها مقطوعة موسيقية من أداء طلاب جامعة قناة السويس وجامعة المنصورة وأكاديمية الفنون، وبمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعات قناة السويس وبنها وبني سويف، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل الفنان أحمد جمال.

 

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