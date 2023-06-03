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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاثنين.. بدء تقديم الطعون لعمادة كلية النانو تكنولوجي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تبدأ جامعة القاهرة تلقي طلبات الطعون على المرشحين لشغل منصب عميد كلية النانو تكنولوجي، يوم الاثنين - الثلاثاء 5 يونيو وحتى 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

أغلقت جامعة القاهرة باب الترشح لمنصب عميد كلية النانو تكنولوجى يوم الخميس 1 يونيو وتم إعلان القوائم المبدئية بأسماء المرشحين على أن يتم فتح باب التقدم بالطعون الأسبوع الجارى.

الجدول الزمنى الخاص بالترشح لاختيار عميد كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة

ولفتت جامعة القاهرة الى أنه سوف يتم إعلان أسماء القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس الموافق: ١ يونيو 2023، على أن يتم البدء في تقديم الطعون  أيام : الاثنين - الثلاثاء 5 يونيو وحتى 6 يونيو من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا، وسوف يبدأ البت في الطعون والإعلان عن الأسماء النهائية للمتقدمين بالكلية يوم الاثنين  12 يونيو .

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وعلى جانب آخر نجحت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر إلى مجلس إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة السيد هشام عكاشة، على دعمه الكبير لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يعكس التعاون بين جامعة القاهرة والبنك الأهلي في تأدية المسؤولية المجتمعية لكل منهما، والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بالمستشفى.
 

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