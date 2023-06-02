جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تطلق محاذير مهمة للطلاب أثناء الامتحانات

أطلق الدكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية عدد من التحذيرات لطلاب الكلية يجب ضروة الالتزام بها اثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023.

وأوضح الشيخ، أنه غير مسموح نهائيا بدخول قاعات الامتحانات بالتليفون المحمول، وتقرر منع دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات حاملين للتليفون المحمول، حيث سيتم مصادرة الهاتف وإلغاء الامتحان للطالب باعتباره وسيلة من وسائل الغش ويحال صاحبه إلي التحقيق.

وأضاف أنه يجب على جميع الطلاب التواجد داخل القاعات قبل بدء الامتحانات بخمسة عشر دقيقة على الأقل ولن يسمح رئيس الامتحان للطلاب المتأخرين عن بدأ الامتحان بالدخول بعد خمسة عشرة دقيقة على الأكثر مهما كان السبب، كما لم يسمح الطالب بدخول قاعة الامتحان بدون بطاقة تحقيق الشخصية وانه تسلم الملاحظ قبل بدأ الامتحان قبل تسلم أي من أوراق سواء ورقة الأسئلة أو الإجابة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إلى أنه لا يسمح للطالب بالدخول إلي قاعة الامتحان بصحبة أي أوراق من أي نوع حتى ولو كانت بيضاء، وكذلك عدم حمل أي أدوات أو شنط خلاف ما يلزم للإجابة على الأسئلة.

وكان قد تابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادات الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات، موجهًا بسرعة انتهاء كافة الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها.