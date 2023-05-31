اليوم.. البحوث الفلكية ينظم ندوة عن الملكية الفكرية ومؤشر الابتكار العالمي

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ندوة عن الملكية الفكرية ومؤشر الابتكار العالمي، اليوم الأربعاء القادم الموافق 31 /5 /2023، وذلك للأهمية بدور الابتكار والملكية الفكرية ويأتي ذلك برعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه علي الراغبين في الحضور فى برنامج الورشة التسجيل عبر رابط التسجيل:

https://dropbox.com/s/ld4lkz6ugcqltzt/Program.pdf?dl=0

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeraC5cm.../viewform

وعلى جانب آخر نظم لجنة الفلك للتوعية ومركز تعليم الفلك، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل "أطوار القمر" للأطفال من سن 6-12، يأتي ذلك بالتعاون لجنة خدمة المجتمع بالمعهد وتحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد.

وأقيمت الفعالية أمس الثلاثاء حضوريًا بمقر المعهد بحلوان، وتبدأ فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وتم إعداد بث مباشر على صفحات المعهد المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتأتي ورشة عمل”أطوار القمر ” للأطفال، فى إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذى يقوم به المعهد و يهدف الى النشر والتوعية بعلوم الفلك في مجتمعاتنا وحث المجتمع الدولي والمجتمعات المدنية على العمل مع كل فئات المجتمع ودمج كل الفئات خاصة من ذوى الهمم بما يحقق أهداف الاتحاد الدولي الفلكي IAU ومكتب الفلك للتوعية OAO ومكتب الفلك للتعليم OAE فى المساواة والدمج والشمول.