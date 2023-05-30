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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تنظم ورشة عمل الأطفال عن أطوار القمر.. اليوم

صدى البلد

تنظم لجنة الفلك للتوعية ومركز تعليم الفلك، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورشة عمل "أطوار القمر"  للأطفال من سن 6-12، يأتي ذلك بالتعاون لجنة خدمة المجتمع بالمعهد وتحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد.

تقام الفعالية اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، حضوريا بمقر المعهد بحلوان، وتبدأ فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، وسوف يتم إعداد بث مباشر على صفحات المعهد المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتأتي ورشة عمل”أطوار القمر ” للأطفال، فى اطار الدور المجتمعي والتوعوي الذى يقوم به المعهد و يهدف الى النشر والتوعية بعلوم الفلك في مجتمعاتنا وحث المجتمع الدولي والمجتمعات المدنية على العمل مع كل فئات المجتمع ودمج  كل الفئات خاصة من ذوى الهمم بما يحقق أهداف الاتحاد الدولي الفلكي IAU ومكتب الفلك للتوعية OAO  ومكتب الفلك للتعليم OAE فى  المساواة والدمج والشمول.

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تتزين سماء مصر الليلة باقتران الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: نكون الليلة مع حدث سماوي جميل وساحر حيث نشاهد اقتران الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمان حيث نراهما بالعين المجردة السليمة.

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