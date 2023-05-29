مركز بحوث الرأي العام بإعلام القاهرة تقدم دورة تدريبية مجانية لأعضاء هيئة التدريس

ينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، دورة تدريبية مجانية مكثفة على مدار يومين لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد عميدة الكلية وإشراف الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث الرأي العام.

تشتمل الدورة على موضوعات هامة حول كيفية تطوير الأفكار البحثية والتحقق من صحة تساؤلات البحث والفروض العلمية وذلك لصقل المهارات البحثية للمشاركين المستهدفين من الدورة المقدمة.

وتقام الدورة التدريبة علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء ٣٠ و ٣١ مايو ٢٠٢٣ من الساعة ١٢ إلي ٢ حضوري بالكلية.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومديري عام المدن الجامعية، والطلاب، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم الطالبات والطلاب الفائزين في مسابقات الأنشطة الطلابية والتي تضمنت مجالات الشعر بالفصحى والعامية، وتلاوة وتجويد القرآن الكريم، ودوري المعلومات، والمقال، والشطرنج، والرواية والقصة القصيرة، وتنس الطاولة، وكرة قدم للطلبة، وماراثون جري مسافات مختلفة 100 متر و 400 متر، والغناء والعزف الفردي، والتصوير الفوتوغرافي، والطالب المثالي والطالبة المثالية.