قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشافي يكشف سر رفض عودة ميسي إلى برشلونة
مصادر سودانية: مقتل 11 شخصا وإصابة 30 جراء انهيار منجم للتعدين الأهلي
مشيوا عكس.. القبض على سائقي سيارتين مينى باص في التجمع
هل يتعارض الرضا بما قسمه الله مع السعي والطموح؟.. أمين الإفتاء يجيب
أسعار هيونداي سوناتا 2026 في السوق السعودي
وزير الطيران: نستهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب
مشهد إيماني يتصدر مواقع التواصل .. طلاب يؤدون صلاة الظهر داخل مدرسة ببنها
وزير الطيران يكشف خطة طرح مطار الغردقة أمام 7 شركات وتحالفات عالمية
مدرب الأهلي يحتاج 7 أو 8 مباريات لمعرفة لاعبيه.. عبد الناصر محمد: أستغرب الحديث عن إقالة عموتة
حمدي فتحي يقود الوكرة لانطلاقة ناجحة في كأس قطر
وزير الطيران: الرقمنة سهّلت إجراءات المسافرين.. و«القاهرة» تستهدف 81 طائرة
إيران تحذر دول المنطقة من التعاون مع واشنطن حال استئناف الهجمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سياحة اليخوت.. مشاركة حكومية مصرية تستهدف جذب السائح الأعلى إنفاقًا

يخوت
يخوت
أحمد عبد القوى

تشهد سياحة اليخوت اهتمامًا متزايدًا باعتبارها أحد الأنماط القادرة على تحقيق عائد اقتصادي يتجاوز الإنفاق السياحي التقليدي، مع ارتباط حركة اليخوت بسلسلة واسعة من الخدمات والأنشطة التي تبدأ من المراسي ولا تنتهي عند الفنادق والمطاعم والنقل.

وتشارك مصر بجناح موسع في معرض موناكو لليخوت خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، بقيادة وزارة السياحة والآثار، في تحرك يستهدف تعزيز موقع مصر على خريطة هذا النشاط وجذب شريحة من الزائرين مرتفعي الإنفاق.

وتتمثل القيمة الاقتصادية لسياحة اليخوت في تعدد قنوات الإنفاق، إذ تحتاج الرحلات إلى الوقود والتموين والصيانة والخدمات الملاحية ورسوم المراسي، إلى جانب إقامة أطقم اليخوت والرحلات الداخلية والتسوق والمطاعم والخدمات السياحية المختلفة.

وتملك مصر ميزة إضافية تتمثل في قناة السويس التي تعبرها اليخوت بين البحرين المتوسط والأحمر، ما يفتح المجال أمام تحويل جزء من حركة العبور إلى زيارات سياحية وإقامات بالمراسي المصرية، وبالتالي زيادة مدة الإقامة والإنفاق.

كما يمكن لنمو النشاط أن يدعم فرص العمل والاستثمار في المراسي والصيانة والتموين والخدمات البحرية، ويوسع استفادة الشركات المحلية من حركة اليخوت الدولية.

وتأتي مشاركة عدد من مقدمي الخدمات المصريين، ومن بينهم شركة فيليكس للتوكيلات الملاحية، ضمن الجناح المصري بالمعرض، في إطار التعريف بالخدمات المتاحة لليخوت العابرة والزائرة للمياه المصرية.

مصر عالم يخوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر 2026

يوم أم 3؟.. إجازة 6 أكتوبر2026 للقطاع الخاص والحكومي

طبيب

أولادي فى ذمة الله.. طبيب يودع أبناءه الثلاثة بكلمات تهز القلوب

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1300 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

الاعلى للإعلام

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج «حياتك من الطبيعة» المذاع على قناة «النهار» نهائياً

وحدات سكنية

بدأ رسميا الآن .. شروط الحجز لـ شقق الإيجار التمليكي التابع لوزارة الإسكان

صورة موضوعية

ظهور نادر لـ 3 أفراد من «عروس البحر Dugong» أمام الغردقة بالقرب من جزيرة مجاويش | شاهد

الأهلي

العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي

محمد صلاح

نجم منتخب تركيا عن محمد صلاح: كثرة سجداته بعد الأهداف انتهت به إلى صلاة العشاء

ترشيحاتنا

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

المانجا

لعصائر رمضان.. أفضل أنواع المانجا للتخزين في الفريزر وطريقة الحفاظ على طعمها

دايهاتسو تيريوس

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

بالصور

سعر الدولار الآن في البنوك.. هل تجاوز 52 جنيه؟

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك
صورة من تدريب ميدوزا المشترك

تألق أمينة ابنة نسرين أمين بإطلالة ملفتة | شاهد

ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة
ابنة نسرين امين بإطلالة ملفتة

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل إنه لم يعد صالحًا للاستخدام

لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف
لو بتخزنى الثوم.. 5 علامات تدل على التلف

فيديو

سامر أبو طالب

من الأزياء إلى الحب والصداقة.. سامر أبو طالب يستعيد الثمانينيات بفيديو كليب أغنية “رقصوني”

حجازى متقال

بمزيج من الفلكلور والذكاء الاصطناعي.. حجازي متقال يطرح «فين قلبي»

صورة من تدريب ميدوزا المشترك

الهجوم على أهداف معادية وإسقاط مظلي وعملية برمائية في المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا - 15 باليونان بمشاركة مصر | فيديو وصو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

نجاة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد