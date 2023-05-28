عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعقد السيمنار العلمي للدراسات العليا .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم السيمنار العلمي السادس والعشرون  لوكالة الدراسات العليا بعنوان : أدوات التحليل الإحصائي الوصفي باستخدام برنامج SPSS، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتوره حنان جنيد عميدة الكلية.

ويحاضر في السيمنار الدكتوره نسمة صالح الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويقام اليوم الأحد الموافق 28 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً عبر تطبيق zoom.

وكانت قد حصلت كلية الإعلام جامعة القاهرة على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية ،لتكون أول كلية إعلام مصرية تم اعتماد جميع برامجها الدراسية وأقسامها العلمية دوليًا، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

تعرف على سبب ظهور القمر بنصف إضاءته الليلة

وقد أشاد فريق الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي الذي زار الكلية ضمن إجراءات الاعتماد الدولي بالبنية التحتية وتجهيزات الكلية الخاصة بالعملية التعليمية والتدريب العملي من استديوهات ومعامل ومطبعة، كما أكدوا أن المناهج والمقررات الدراسية بالكلية متطورة وتنافس فى مستواها ما يقدم في كليات الإعلام المناظرة بالجامعات الأمريكية والأوروبية، كما أشادوا بمستوى الطلاب والخريجين والعلاقات الوثيقة بين الكلية وسوق العمل.

أوضحت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، أن الوفد الألماني من مؤسسة AQAS للاعتماد الدولي قابل الدكتور محمد الخشت عند مستهل زيارته التقييمية ، وتم نقاش مطول حول قضايا الإعلام وتحدياته ودور الكلية واستراتيجية الجامعة ورؤيتها وما تم تحقيقه من إنجازات في الكلية في السنوات الاخيرة، ثم  قام بالاطلاع على جاهزية البيئة التعليمية بالكلية من حيث جهود الأنشطة التعليمية بجميع أقسامها العلمية، ودورها التعليمي والمجتمعي والأكاديمي والبحثي، وجاهزية معامل واستديوهات الكلية ومكتباتها، وطبيعة المراكز الخاصة بالكلية، لافتة إلى أن كلية الإعلام جامعة القاهرة هى أولى الكليات التي تقدمت لملف الإعتماد الدولي وتكاملت جهودها في التجهيز له مع الاعتماد المحلي الذي حصلت عليه منذ سنوات من الهيئة القومية لجودة التعليم.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد أن حصولنا على الاعتماد الدولى،يأتى تتويجا لتضافرجهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مما يضع على عاتقنا جميعا،مسئولية الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي والالتزام باستراتيجية الجامعة، وتحقيق التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة الأحد

خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

ترشيحاتنا

علي جمعة: يجوز الحج بالتقسيط من خلال القرض

10 نصائح للقيادة الآمنة أثناء العاصفة الترابية

مصر للطيران: قائد الطائرة B738  يهبط بسلام في مطار جدة بعد انفجار أحد الإطارات

وزير الرياضة: قضية مرتضى منصور ليست مخلة للشرف

عمدة كييف: مقتل شخص وإصابة 3 في غارات روسية على العاصمة

روسيا تتهم ألمانيا بالكذب: مضطرون للرد على خطواتها العدائية تجاهنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إنسانية.. عميد كلية التجارة بجامعة طنطا يحمل رضيعة طالبة أثناء أدائها الامتحان

Anatomy of a Fall الأفضل.. تعرف على قائمة جوائز مهرجان كان لعام 2023

مصطفى خاطر في حواره مع صدى البلد : ضربت محمد أنور ورميته من التروماي | وراجع لتصوير البيت بيتي

مع تقلبات الجو .. حيل فعالة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ