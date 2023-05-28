إعلام القاهرة تعقد السيمنار العلمي للدراسات العليا .. اليوم

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم السيمنار العلمي السادس والعشرون لوكالة الدراسات العليا بعنوان : أدوات التحليل الإحصائي الوصفي باستخدام برنامج SPSS، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتوره حنان جنيد عميدة الكلية.

ويحاضر في السيمنار الدكتوره نسمة صالح الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ويقام اليوم الأحد الموافق 28 مايو في تمام الساعة السابعة مساءً عبر تطبيق zoom.

وكانت قد حصلت كلية الإعلام جامعة القاهرة على الاعتماد الدولي من مؤسسة AQAS الألمانية ،لتكون أول كلية إعلام مصرية تم اعتماد جميع برامجها الدراسية وأقسامها العلمية دوليًا، وذلك في إطار مواصلة كليات الجامعة إنجازاتها الأكاديمية والتعليمية والبحثية دوليًا.

وقد أشاد فريق الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي الذي زار الكلية ضمن إجراءات الاعتماد الدولي بالبنية التحتية وتجهيزات الكلية الخاصة بالعملية التعليمية والتدريب العملي من استديوهات ومعامل ومطبعة، كما أكدوا أن المناهج والمقررات الدراسية بالكلية متطورة وتنافس فى مستواها ما يقدم في كليات الإعلام المناظرة بالجامعات الأمريكية والأوروبية، كما أشادوا بمستوى الطلاب والخريجين والعلاقات الوثيقة بين الكلية وسوق العمل.

أوضحت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام، أن الوفد الألماني من مؤسسة AQAS للاعتماد الدولي قابل الدكتور محمد الخشت عند مستهل زيارته التقييمية ، وتم نقاش مطول حول قضايا الإعلام وتحدياته ودور الكلية واستراتيجية الجامعة ورؤيتها وما تم تحقيقه من إنجازات في الكلية في السنوات الاخيرة، ثم قام بالاطلاع على جاهزية البيئة التعليمية بالكلية من حيث جهود الأنشطة التعليمية بجميع أقسامها العلمية، ودورها التعليمي والمجتمعي والأكاديمي والبحثي، وجاهزية معامل واستديوهات الكلية ومكتباتها، وطبيعة المراكز الخاصة بالكلية، لافتة إلى أن كلية الإعلام جامعة القاهرة هى أولى الكليات التي تقدمت لملف الإعتماد الدولي وتكاملت جهودها في التجهيز له مع الاعتماد المحلي الذي حصلت عليه منذ سنوات من الهيئة القومية لجودة التعليم.

وأضافت الدكتورة حنان جنيد أن حصولنا على الاعتماد الدولى،يأتى تتويجا لتضافرجهود أسرة الكلية والدعم غير المحدود الذى يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة مما يضع على عاتقنا جميعا،مسئولية الحفاظ على هذا الإنجاز التاريخي والالتزام باستراتيجية الجامعة، وتحقيق التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.